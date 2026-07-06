Brote de varicela en Yucatán: primeros síntomas y signos de alarma que debes conocer

Los casos de varicela en Yucatán mantienen una tendencia al alza durante 2026. De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal, la entidad registró un incremento de 64.6 por ciento en los contagios durante las primeras 24 semanas del año, por lo que es importante conocer los primeros síntomas y los signos de alarma para buscar atención médica a tiempo.

El reporte correspondiente a la semana epidemiológica 24, con corte al 29 de junio, señala que Yucatán pasó de 524 casos confirmados en el mismo periodo del año anterior a 863 contagios en 2026, lo que representa 339 diagnósticos adicionales.

Con estas cifras, el estado se colocó como la entidad con mayor número de casos de varicela en la Península de Yucatán. En comparación, Quintana Roo reportó 783 contagios y Campeche acumuló 417 casos durante el mismo periodo.

Las estadísticas también muestran una distribución prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres. Del total de casos, 440 corresponden a hombres y 423 a mujeres.

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¿Cuáles son los primeros síntomas de la varicela?

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster. Generalmente inicia con síntomas parecidos a los de una infección respiratoria antes de la aparición del característico sarpullido. Los primeros síntomas suelen ser:

Fiebre.

Cansancio o malestar general.

Dolor de cabeza.

Pérdida del apetito.

En algunos casos, dolor de garganta.

Entre uno y dos días después aparece el sarpullido, que comienza como pequeñas manchas rojas y evoluciona rápidamente a ampollas llenas de líquido que provocan intensa comezón. Posteriormente forman costras hasta desaparecer.

Signos de alarma de la varicela

Aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, existen señales que requieren valoración médica inmediata, especialmente en niñas, niños, adultos, embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los principales signos de alarma son:

Fiebre alta que persiste por varios días.

Dificultad para respirar.

Somnolencia excesiva o confusión.

Convulsiones.

Erupciones con pus, enrojecimiento intenso o mal olor, lo que podría indicar una infección bacteriana.

Dolor intenso o inflamación importante en la piel.

Deshidratación por falta de líquidos.

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¿Cómo prevenir el contagio?

La varicela se transmite principalmente por contacto directo con las lesiones o mediante las gotas respiratorias que expulsa una persona infectada al toser o estornudar. Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias recomiendan:

Mantener aislada a la persona enferma hasta que todas las lesiones formen costra.

Lavarse frecuentemente las manos.

Evitar compartir objetos personales.

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar.

Mantener actualizado el esquema de vacunación cuando corresponda.

Ante la presencia de síntomas compatibles con varicela, especialistas recomiendan evitar la automedicación y acudir a una unidad médica para recibir un diagnóstico oportuno, especialmente si se presentan signos de alarma o el paciente pertenece a un grupo vulnerable.