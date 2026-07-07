Choque entre taxi y mototriciclo deja una persona herida de José María Morelos

Un lesionado grave fue el saldo de un accidente que se registró la tarde de este martes en una de las calles más transitada de la colonia Maya de esta ciudad. El el percance se vieron involucrados un taxi del servicio público y un mototriciclo particular.

El lesionado fue traslado al área de urgencias del hospital integral para que reciba atención medica, dado que la herida que tenía no dejaba de sangrar.

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Datos recabados de los hechos indican que poco después de las 2:20 de la tarde se reportó un fuerte accidente en el cruce de las calles Huay Max y Felipe Carrillo Puerto de la colonia Mayab

En ese lugar el operador de un taxi con número económico 136 choco fuerte un mototriciclo qué era operado por un albañil, acompañado por otros trabajadores de la construcción.

Del fuerte impacto, el operador de la moto hechiza se le hizo una cortada profunda en la pierna derecha, arriba de la pantorrilla y empezó a sangrar profundamente.

El percance sobrevino porque el operador del taxi, que circulaba sobre la Felipe Carrillo Puerto, no respeto su alto al llegar a la calle Huay Max.