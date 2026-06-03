Conductor se pasa el alto y provoca choque con motociclista en José María Morelos

Daños materiales cuantiosos dejó como saldo un accidente de transito ocurrido la mañana de este miércoles, en al calle 8 de octubre esquina Constituyentes de la colonia Miraflores.

Poco después de las nueve de la mañana se reporto un accidente de transito en donde se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular

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Testigos de los hechos, señalan que el conductor de vehículo circulaba de oriente a poniente sobre la calle 8 de octubre; sin embargo, al llegar al cruce con la calle Constituyentes el operador no respeto su disco en alto fijo por ello impactó una motocicleta que circulaba en esos momentos en ese lugar y que tenía preferencia.

El motociclista cayó con todo unidad al suelo, pero, aparentemente, no tuvo lesiones, solo golpes; pese a ello. fue trasladado por paramédicos al hospital para descartar cualquier lesión no visible.

La motocicleta quedó totalmente dañada por lo que los elementos de vialidad tuvieron que subirlo a la patrulla para llevarlo al corralón municipal. Mientras tanto, el otro vehículo fue traslado a los patios de la dirección de seguridad pública para el deslinde de responsabilidades.