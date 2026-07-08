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FBI investiga caso de migrante mexicano asesinado por elemento del ICE

Quintana Roo / Sucesos

Catean un domicilio de la SM 68 de Cancún por presunta venta de drogas

Elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la FGR acudieron al domicilio.

Por Erick Díaz

8 de jul de 2026

1 min

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Catean un domicilio de la SM 68 de Cancún por presunta venta de drogas
Catean un domicilio de la SM 68 de Cancún por presunta venta de drogas / Erick Díaz

Autoridades federales llevan a cabo un cateo sobre la calle 30 con calle 9 en las inmediaciones de la Supermanzana 68 en contra de un domicilio donde presuntamente se realizaba la venta de estupefacientes al menudeo.

Elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de la República se encontraban en la zona llevando a cabo la diligencia correspondiente al interior de un domicilio presuntamente señalado como punto de venta de drogas.

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