Catean un domicilio de la SM 68 de Cancún por presunta venta de drogas

Autoridades federales llevan a cabo un cateo sobre la calle 30 con calle 9 en las inmediaciones de la Supermanzana 68 en contra de un domicilio donde presuntamente se realizaba la venta de estupefacientes al menudeo.

Elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de la República se encontraban en la zona llevando a cabo la diligencia correspondiente al interior de un domicilio presuntamente señalado como punto de venta de drogas.

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