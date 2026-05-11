Detienen a sujeto involucrado en caso de mujer que fue descuartizada en Cancún

Un presunto involucrado en la desaparición de una mujer fue capturado por policías de investigación, al comprobarse que trasladó a la víctima en una motocicleta, en la última vez que sus conocidos la vieron con vida el 26 de abril pasado, en un crimen relacionada con actividades de narcomenudeo.

El cuerpo de la mujer fue encontrado descuartizado el sábado pasado en el interior de bolsas negras, en un cenote en un área de maleza de la colonia irregular México, ubicada en la salida de la ciudad rumbo a Mérida, en donde se realizaron operativos de cateo en domicilios relacionados con este crimen.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer este lunes la detención de Cristian Giovani “N”, por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de Perla Sarahí “N”, de 33 años.

En este caso, la FGE activó el Protocolo Alba para su localización el 28 de abril pasado, cuando sus familiares señalaron que desapareció dos días antes. Las investigaciones revelaron que la última vez que vieron con vida a la mujer fue en compañía de Cristian Giovani, quien la subió a una motocicleta y luego ingresaron a un hotel.

Por este motivo, elementos de la Policía de Investigación solicitaron una orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometida por particulares y por este motivo fue puesto a disposición de un Juez de Control.

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Las investigaciones continuaron y posteriormente el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado el sábado pasado, 13 días después de haber desaparecido. Los peritos de la FGE encontraron a la víctima descuartizada en el interior de bolsas de plástico dejadas en un cenote de un área de vegetación.

Ante esto, la Fiscalía desactivó la tarde del domingo la ficha de búsqueda del Protocolo Alba, con la marca de localización en color negro, lo que indica que fue ubicada sin vida.

En torno a estos hechos, los agentes realizaron tres operativos de cateo en domicilios relacionados con la muerte de la víctima, en la colonia México y en el fraccionamiento La Joya.

En los operativos de cateo fueron localizados varios artículos relacionados con el asesinato, como un reloj con correa de color café, un casco tipo obrero, una playera roja, una motocicleta, marca Italika y un arma de fuego calibre .380.

Los peritos encontraron una cartera con diversas tarjetas, una de estas propiedad de la víctima desaparecida y una tarjeta de circulación de la motocicleta, la cual fue utilizada por el agresor el día de la desaparición de Perla Sarahí.

El móvil de este crimen fue vinculado con deudas por drogas y una disputa entre grupos delincuenciales por la zona.