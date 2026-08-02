Hallan un cuerpo sin vida en la Colonia Las Pencas de Cancún



Un cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un lote baldío ubicado en la colonia Las Pencas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.



El hallazgo ocurrió a unos 30 metros de la avenida José López Portillo, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente entre la maleza del predio. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar la situación.



Al llegar, los agentes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada mientras se notificaba a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones.



De acuerdo con vecinos del sector, la víctima era conocida únicamente por el apodo de “Zombie”. Habitantes señalaron que se trataba de una persona que recorría distintos puntos de la ciudad recolectando materiales reciclables como plásticos y chatarra, actividad que realizaba de manera cotidiana en los alrededores de la colonia y otras zonas cercanas.



Los residentes indicaron que era una persona conocida en el sector debido a que frecuentemente transitaba por la zona, aunque señalaron desconocer su identidad y mayores datos personales.



Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron posteriormente al lugar para llevar a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, mientras agentes de investigación iniciaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.



Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si la muerte fue consecuencia de causas naturales o si existen indicios de un hecho violento, por lo que será el resultado de la necropsia y las investigaciones el que permita determinar la causa del deceso.



El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de los estudios correspondientes y de que pueda ser identificado legalmente por algún familiar.



Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos que permitan establecer la mecánica de los hechos. Mientras tanto, la zona donde fue localizado el cuerpo permaneció bajo resguardo durante varias horas mientras concluían las labores periciales.