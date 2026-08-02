En diciembre quedará listo el acueducto que pondrá fin al argumento del desabasto de agua en Campeche

En diciembre próximo se entregará la obra del acueducto que duplicará el bombeo de agua hacia la capital, al pasar de 500 a mil litros por segundo, con lo que se terminarán los argumentos del Ayuntamiento de Campeche para negar los permisos de construcción de tres mil casas del Infonavit y de nuevas plazas comerciales, anunció Álvaro Gutiérrez Castro, director estatal del Agua Potable.

El funcionario señaló que las autoridades municipales han utilizado el desabasto de agua como argumento para frenar proyectos de desarrollo económico, tales como la nueva plaza comercial del Grupo GES en la avenida José López Portillo, planeada desde el año pasado, y la edificación de tres mil viviendas de interés social en la unidad habitacional Siglo XXI.

Ante esto, Gutiérrez Castro afirmó que entregarán el sistema bombeando mil litros por segundo gracias a las inversiones actuales y a la reactivación de todos los pozos de la zona.

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Para consolidar el proyecto, confió en que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) trabaje en coordinación con los gobiernos estatal y federal, y deje de obstaculizar las obras en el municipio al otorgar los permisos necesarios para que el flujo de agua llegue a los cárcamos locales.

Explicó que se trata de un esfuerzo de los tres órdenes de Gobierno, y destacó que ya cuentan con la autorización municipal para ejecutar la obra de electrificación, la cual representa la prioridad actual del proyecto.

Asimismo, las autoridades prevén obtener este mes el permiso para cruzar la red de suministro eléctrico hacia el sistema de bombeo de Hobomó por debajo de las vías del Tren Maya.

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Actualmente, el acueducto opera con pozos de manera individual mientras se afinan los últimos detalles para integrarlos a la red eléctrica; una vez obtenido el permiso correspondiente, dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá licitar la obra este mismo mes para que el sistema funcione al cien por ciento de su capacidad.

Finalmente, en la capital, trabajadores del SMAPAC laboran en la corrección de las fallas que dejaron las empresas contratadas por el Ayuntamiento en la nueva red hidráulica, debido a que presuntamente el municipio no aplicó las garantías de vicios ocultos, situación que es visible en la calle Tumbo, entre las colonias Divino Niño, Morelos II y Morelos III.