Pemex cancela toma clandestina de hidrocarburo en el Edomex; aseguran pipa cargada de combustible

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional (GN) localizaron una toma clandestina conectada al ramal de ductos Tula-Azcapotzalco, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México; haciendo el reporte a Pemex.

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Al lugar llegó personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar el clausurado y la inhabilitación del punto de extracción ilegal. Este hallazgo se concretó durante recorridos de vigilancia preventivos en las inmediaciones del Fraccionamiento Parque San Mateo.

En este espacio, las fuerzas de seguridad detectaron un camión tipo pipa de color gris abandonado en un terreno de cultivo. Al aproximarse a la unidad, descubrieron junto a un canal de riego un hueco excavado en la tierra que resguardaba dos válvulas de alta presión y cierre rápido acopladas a la tubería de 12 pulgadas.

#Cuautitlán 📍



La #SSEdoMex y la @GN_MEXICO_ hallaron a un costado de un terreno de cultivo una toma clandestina de hidrocarburo, la cual fue cancelada por personal de @Pemex.



El sitio fue clausurado y se aseguró una unidad posiblemente cargada con diésel. pic.twitter.com/Rna9DzjCzu — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) August 20, 2026

Personal técnico de Seguridad Física de Pemex procedió al sellado definitivo de la perforación para eliminar riesgos operativos y ambientales en la demarcación. En tanto, la pipa de carga que presuntamente contenía diésel extraído ilícitamente fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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