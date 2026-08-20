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Pemex cancela toma clandestina de hidrocarburo en el Edomex; aseguran pipa cargada de combustible

Las autoridades mexicanas encontraron la toma clandestina en el municipio de Cuautitlán.

Por Redacción Por Esto!

20 de ago de 2026

1 min

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Pemex cancela toma clandestina de hidrocarburo en el Edomex.
Pemex cancela toma clandestina de hidrocarburo en el Edomex. / X: @SS_Edomex

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Guardia Nacional (GN) localizaron una toma clandestina conectada al ramal de ductos Tula-Azcapotzalco, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México; haciendo el reporte a Pemex.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República desmantelaron una red clave de huachicol.

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Al lugar llegó personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar el clausurado y la inhabilitación del punto de extracción ilegal. Este hallazgo se concretó durante recorridos de vigilancia preventivos en las inmediaciones del Fraccionamiento Parque San Mateo.

En este espacio, las fuerzas de seguridad detectaron un camión tipo pipa de color gris abandonado en un terreno de cultivo. Al aproximarse a la unidad, descubrieron junto a un canal de riego un hueco excavado en la tierra que resguardaba dos válvulas de alta presión y cierre rápido acopladas a la tubería de 12 pulgadas.

Personal técnico de Seguridad Física de Pemex procedió al sellado definitivo de la perforación para eliminar riesgos operativos y ambientales en la demarcación. En tanto, la pipa de carga que presuntamente contenía diésel extraído ilícitamente fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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