¿Qué hacer en Mérida este fin de semana? K-Pop, show drag, bazares y más este 22 y 23 de agosto

Este penúltimo fin de semana de las vacaciones de Verano tendrá diversos eventos en la ciudad de Mérida, pues este sábado 22 y domingo 23 de agosto se programan actividades para todas las edades.

Y es que como cada fin de semana, la ciudad de Mérida se llena de gran movilización tanto de locales como de turistas, con actividades completamente familiares para disfrutar principalmente durante las noches.

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Las actividades son completamete gratis, y se pueden disfrutar en pareja, amigos y familia, por lo que registran gran afluencia de personas.

Festival de Cultura Coreana y K-Pop

El colectivo “Yucacoreanos” anunció la realización del Festival de Cultura Coreana y K-Pop este sábado 22 de agosto a las 10:00 a. m. en el Centro Cultural Olimpo, en un evento abierto a todo público que busca acercar las tradiciones y la cultura contemporánea de Corea a las familias y jóvenes de la región.​

Habrá demostraciones de bailes de K-Pop como parte de las actividades / Especial

El programa contempla una amplia variedad de actividades recreativas y culturales, entre las que destacan puestos de comida típica, dinámicas para descubrir tu nombre en coreano, juegos tradicionales, área para niños, bazar y un concurso de danza K-Pop.

Mérida's Drag Show

El colectivo de Mérida's Drag Show regresará este sábado 22 de agosto al Parque de Santiago con la realización de un espectáculo para todas las familias en punto de las 16:00 horas.

Este sábado la temática será dirigida al reality La Más Draga, y se contará con la presencia de la exparticipante, Candela Yeye, además de más artistas que forman parte de este arte.

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Bazares y gastronomía en Distrito Mejorada

El recién inaugurado Distrito Mejorada en este famoso barrio de Mérida recibe a gran número de visitantes los fines de semana en sus actividades artísticas y culturales para toda la familia.

La actividad cuenta con merdatitos y bazares con empresarios locales sobre la calle 50-A entre 57 y 59, con restaurantes con mesas en la calle, música a cargo de talento local, el Bazar ProsperArte, el Mercadito de La Prosperidad, Anticuarios y Libros Bazaart, Jardín del Arte y la llegada de la BiciRuta a La Mejorada.

Mérida en Domingo

Finalmente, otra de las actividades más populares de la ciudad es el Mérida en Domingo, donde se tiene actividades musicales, bazares de artesanías y puestos de comida yucateca.

Estas actividades se realizan desde las 9:00 de la mañana en la Plaza Grande de Mérida, donde se puede disfrutar de todas las actividades culturales, de danza y comedia a partir de las 12:00 del día.