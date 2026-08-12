Reportan grave a uno de los sobrevivientes del ataque armado en la Colonia Valle Verde de Cancún

Los dos sobrevivientes de las ráfagas de disparos que se registraron en el colonia Valle Verde se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital General, en donde uno de ellos fue reportado como grave, en un ataque que provocó la muerte de tres personas la mañana del martes.

Las cinco víctimas de la agresión ya fueron identificadas por los encargados de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con esto se confirmó que estaban reunidas en la entrada de un domicilio presuntamente utilizado como un centro de venta y consumo de drogas.

Noticia Destacada Ataque armado deja tres personas sin vida y dos lesionados en la Colonia Valle Verde en Cancún

Los ahora occisos fueron identificados por sus familiares con los nombres, Jesús “N”, de 46 años, originario de Chiapas, de ocupación albañil; Martín “N”, de 58 años, originario de Guatemala, de oficio albañil y Daniel “N”, de 56 años, originario de Chiapas, de ocupación albañil.

En tanto, uno de los lesionados, de nombre Carlos Alberto, de 45 años, de ocupación albañil, fue identificado por una de sus sobrinas en el Hospital General, en donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un disparo que recibió en el lado derecho del tórax, además de ser atendido de otras dos heridas en el antebrazo derecho y en la región lumbar.

El segundo lesionado, Carlos Mario, de 46 años, originario de Tabasco, quien presenta la discapacidad de ceguera, proporcionó sus datos a los elementos de la FGE, al ser entrevistado en el hospital, en donde fue atendido por una lesión de bala de entrada y salida en el lado derecho de la región pectoral.

Noticia Destacada ¡Código Rojo en Cancún! Ejecutan ataque armado contra dos hombres en la colonia Valle Verde

Carlos Mario, quien dijo no tener domicilio y que vive en la calle, reconoció ante los policías que todos los que se encontraban en el exterior de la vivienda donde ocurrieron los hechos, se reúnen constantemente para consumir bebidas embriagantes y son conocidos como teporochos.

El ataque a balazos se registró la mañana del martes, cuando sujetos que circulaba en dos motocicletas dispararon en múltiples ocasiones contra las cinco personas que estaban en la entrada de la vivienda señalada como punto de venta de drogas.