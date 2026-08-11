Detienen a dos presuntos defraudadores que engañaban a abuelitos en cajeros de Cancún

Dos presuntos defraudadores fueron capturados por su relación con varios ilícitos que cometieron en agravio de adultos mayores, a quienes engañaban en cajeros automáticos, donde los despojaban de sus tarjetas bancarias con las cuales realizaban compras.

El modo de operar de los presuntos delincuentes consistía en fingir que intentaban brindar ayuda a las personas mayores de edad que tenían problemas para utilizar los cajeros automáticos y en medio de la confusión se quedaban con sus tarjetas bancarias y les entregaban otros plásticos inservibles.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Manuel “N”, de 41 años, alias “El Chavelo” y Ulises “N”, de 35 años de edad, conocido como “El Bolillo”, ambos originarios del Estado de México, son señalados también de participar en la clonación de tarjetas de crédito y débito.

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Estos se encuentran a disposición de un Juez de Control, en donde recibieron la prisión preventiva justificada como medida cautelar, mientras se define su situación jurídica el próximo jueves, con una posible vinculación a proceso.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito realizaron la detención en la Supermanzana 62, cuando estaban manipulando algunas bolsitas con droga. En una revisión les encontraron 55 bolsitas con marihuana y 20 dosis de cristal, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por delitos contra la salud.

Luego de su aseguramiento, los policías municipales reportaron que las primeras investigaciones revelaron que estas personas se encuentran presuntamente relacionadas con delitos de fraude y robos a cuentahabientes en zonas bancarias y cajeros automáticos.

La FGE informó que los detenidos se dedican a la venta de drogas en distintos puntos de la ciudad y que, además, podrían estar relacionados con la clonación de tarjetas de crédito y débito.

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Las investigaciones determinaron que acudían a diversas plazas comerciales, en las áreas de los cajeros automáticos, en donde localizaban a personas vulnerables, en su mayoría personas de la tercera edad, a quienes contactaban supuestamente para brindarles ayuda, pero en ese momento aprovechaban para intercambiarles sus tarjetas por otras falsas.

Con los plásticos de los agraviados, los ahora detenidos realizaron múltiples compras en línea o realizaban el retiro de dinero en cajeros automáticos.