Tragedias en lagunas artificiales de Cancún: Antecedentes de ahogamientos desde 2020

Las lagunas artificiales ubicadas en distintas colonias de Cancún, representan un riesgo para aquellos que deseen adentrarse a nadar, esto debido a su profundidad y las corrientes que pueden arrastrar a cualquiera hacia el fondo.

Ante la falta de vigilancia, como también del descuido de los mismos ciudadanos, que pese a saber el riesgo, optan de todas formas de ingresar a estos cuerpos de agua, y en algunos casos bajo los efectos del alcohol o sin saber nadar.

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Antecedentes de ahogamientos en lagunas artificiales de Cancún

El caso más reciente no ha sido el único registrado en estos cuerpos de agua. Registros señalan que en agosto de 2020, dos adolescentes murieron ahogados en esta misma de nombre Laguna ABC, o también conocida como Lagua San José.

Ese mismo año pero solo un mes después, un joven de 24 años perdió la vida tras adentrarse al agua para nadar.

Otro incidente trágico ocurrió en abril de 2022, cuando una persona murió por sumersión mientras se encontraba con su familia.

Pese a los antecedentes, familias de colonias como El Pedregal, El Milagro y Kusamil continúan acudiendo con frecuencia a las orillas de estas lagunas para pasar el día, incluso consumiendo bebidas alcohólicas, lo que incrementa el riesgo de tragedias.

Vecinos han advertido que el consumo de alcohol, la falta de supervisión y la confianza excesiva al ingresar a nadar, son factores recurrentes en estos hechos, ya que muchos jóvenes llegan incluso después de salir de la escuela.

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Caso Ever: menor muere ahogado tras caer de un kayak en laguna “ABC”

La tragedia más reciente ocurrió en la laguna artificial conocida como “ABC” o “San José”, ubicada en la colonia El Pedregal, donde el menor Ever N., de 14 años, murió ahogado luego de caer al agua mientras se encontraba con tres compañeros de la Secundaria Técnica 25.

De acuerdo con el reporte, los adolescentes rentaron kayaks para pasar la tarde del lunes; sin embargo, presuntamente dos jóvenes subieron a cada embarcación y durante el trayecto dos de ellos cayeron al agua. Sus compañeros intentaron auxiliarlos, logrando rescatar a uno, pero Ever se hundió y ya no logró salir a la superficie.