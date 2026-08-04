Hallan cuerpo en descomposición en Playa del Carmen

Encuentran un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición en un predio baldío a un costado del bulevar Playa del Carmen y el fraccionamiento Misión Villamar II; se desconocen las causas de muerte y la identidad.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al 911 alertó a las autoridades, por lo que de inmediato se trasladaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al lugar del hallazgo.

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Según las autoridades municipales, un trabajador de servicios públicos ingresó al predio y se encontró con los restos de un cuerpo humano. El jornalero salió corriendo para notificar a sus compañeros, quienes dieron parte a las autoridades.

Poco después arribaron elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo para iniciar las investigaciones, levantar huellas y esclarecer los hechos. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.