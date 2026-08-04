Quintana Roo continúa con gasolina y diésel entre los más caros de México

Quintana Roo se mantiene entre las entidades con los combustibles más caros del país y, además, 47 estaciones de servicio continúan fuera del Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel, impulsado por el Gobierno de México para evitar incrementos en los costos del transporte y, en consecuencia, en los precios de alimentos y mercancías. De acuerdo con el reporte oficial actualizado al 2 de agosto, únicamente cinco gasolineras de la entidad comercializan el diésel al precio objetivo establecido por la Federación.

El informe señala que, de más de 10 mil estaciones de servicio existentes en el país, 8 mil 481 ya participan en el acuerdo, mientras mil 721 permanecen fuera del programa. En Quintana Roo, el listado incluye establecimientos ubicados en Benito Juárez (2), Cozumel (6), Felipe Carrillo Puerto (1), Isla Mujeres (2), José María Morelos (5), Lázaro Cárdenas (4), Othón P. Blanco (13), Playa del Carmen-Solidaridad (6) y Tulum (8).

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En Benito Juárez aparecen dos sitios de carga señaladas por no adherirse al mecanismo: Los Arándanos Servicio, S.A., ubicada en la Supermanzana 254, y Desarrollo Náutico Integral, S.A., localizada en el kilómetro 4 del bulevar Kukulcán, en la zona hotelera.

Los monitoreos de precios confirmaron que Quintana Roo continúa con los costos más elevados del país. La gasolina Magna registra un promedio de 25.39 pesos por litro; la Premium supera los 28.90 y el diésel alcanza alrededor de 28.29 por litro, cifras superiores a los precios objetivo fijados por el Gobierno Federal, que establecen menos de 24 para la Magna y menos de 27 pesos tanto para la Premium como para el diésel.

En el monitoreo más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), correspondiente al periodo del 20 al 27 de julio y publicado el 3 de agosto, la estación Go Gas, ubicada en la avenida Kabah de Cancún, fue identificada como la más cara del país para la venta de gasolina regular, con un precio de 25.39 pesos por litro y un margen de ganancia de 3.06 pesos. Durante un recorrido realizado ayer se constató que la mayoría de las estaciones mantenían prácticamente el mismo precio.

Despachadores y consumidores consultados coincidieron en que las variaciones impactan el gasto diario. Roberto, encargado de una estación de servicio en la avenida Las Torres, comentó que los cambios de precio se realizan de manera automática y, en ocasiones, sin previo aviso. Luis Alberto, empleado de otra gasolinera, señaló que las modificaciones generalmente se notifican durante la madrugada y que recientemente solo han observado ajustes en la gasolina Premium.