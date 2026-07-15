Quintana Roo se posiciona entre los tres estados con mayor reducción de homicidios

Quintana Roo se consolidó entre las tres entidades del país con la mayor reducción de homicidios dolosos, de acuerdo con los datos más recientes presentados por el Gobierno de México.

La tendencia fortalece la percepción de un estado que avanza en materia de seguridad pública, un factor determinante para el desarrollo económico y turístico.

Durante el primer semestre de 2026, la entidad registró una disminución de 60.1 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que se ubicó en el tercer lugar nacional con la mayor reducción.

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A este resultado se suma una baja acumulada de 85 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, atribuida a las estrategias coordinadas entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó durante "La Mañanera del Pueblo" que junio de 2026 cerró con prácticamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en septiembre de 2024 a nivel nacional. En ese lapso, el país alcanzó una reducción de 48 por ciento, mientras que el promedio diario de este delito disminuyó en 41 casos.

La ciudad mejoró ocho posiciones en el ranking de percepción de inseguridad / POR ESTO!

En el caso de Quintana Roo, el promedio diario de homicidios dolosos cayó 85 por ciento, al pasar de dos a 0.3 casos entre septiembre de 2024 y junio de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, durante la conferencia matutina.

Por otra parte, la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que el porcentaje de personas que se sienten inseguras en Cancún pasó de 81 a 74.9 por ciento, una disminución de 6.1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

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Además de esa reducción, Cancún avanzó ocho posiciones en el ranking nacional, al pasar del lugar 13 al 21 entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad, lo que refleja una mejora relativa frente a otros municipios del país.

Especialistas señalaron que este indicador está influido por diversos factores, entre ellos la presencia policial, los operativos, las experiencias personales y la difusión de información, por lo que no necesariamente refleja de manera directa la incidencia delictiva.

La Federación reportó una disminución nacional del 48 por ciento / POR ESTO!

Aun así, la disminución representa un avance en la percepción ciudadana, uno de los principales indicadores en materia de seguridad pública.

En el reporte del Gobierno federal sobre Víctimas Reportadas por Delito de Homicidio, correspondiente del 1 al 13 de julio, se registraron seis casos. Sin embargo, los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) difieren al menos en la jornada del día 13, ya que el informe federal reporta una víctima, mientras que la autoridad estatal dio a conocer dos homicidios dolosos.