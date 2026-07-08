Quintana Roo es incluido en el Programa Nacional de Seguridad por alta incidencia delictiva

El Gobierno de México identificó a Quintana Roo como una de las entidades prioritarias para la implementación del Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, al considerar que la entidad se ubica entre las de mayor incidencia delictiva del país y que el municipio de Benito Juárez, donde se localiza Cancún, concentra problemáticas que requieren atención especial. Aunque delitos como los homicidios dolosos han mostrado una disminución, otros, como la extorsión, la trata de personas y el narcomenudeo, permanecen en niveles elevados.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el 2026, el estado ocupó el tercer lugar nacional en la tasa de delitos de alto impacto, con 2 mil 657 casos por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Colima, con 3 mil 495, y Baja California Sur, con 2 mil 736. En posiciones posteriores se ubicaron Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México, Baja California, Morelos, Querétaro y Coahuila.

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El diagnóstico fue elaborado con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), y servirá como base para orientar la asignación de recursos, despliegues operativos y estrategias gubernamentales en materia de Seguridad. Documentos del mismo DOF publicados en junio ya contemplaban la canalización de recursos relevantes para fortalecer las acciones de seguridad pública.

El programa también ubicó a Benito Juárez entre los 15 municipios prioritarios del país, junto con ciudades como Tijuana, Culiacán, Ciudad Juárez, Acapulco, Puebla, Celaya, Salamanca, Morelia, Hermosillo e Iztapalapa.

Inseguridad en Quintana Roo / Liza Vera

Según el documento, en estos territorios confluyen distintos delitos de alto impacto, entre ellos feminicidios, extorsión y hechos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, situaciones que generan violencia, afectan la cohesión social y tienen repercusiones en la actividad económica.

Otro factor que mantiene a Quintana Roo dentro de la estrategia nacional es la trata de personas. Con cifras del SESNSP actualizadas hasta diciembre de 2025, la entidad ocupó el primer lugar nacional en este delito y conserva esa posición durante lo que va del 2026.

Ante este escenario, la estrategia federal propone fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, ampliar el uso de inteligencia e investigación, profesionalizar a las instituciones policiales, reforzar la prevención social de la violencia y mejorar los mecanismos de atención a las víctimas.

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En lo que va del año, el Gobierno federal ha destinado recursos para fortalecer la seguridad pública mediante convenios publicados en el DOF. Uno de los principales corresponde al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), que asignó 18 millones 761 mil 185 pesos de aportación federal, monto que deberá ser igualado por el Gobierno del Estado para integrar una bolsa total de 37 millones 522 mil 370 pesos.

Estos recursos están orientados a la profesionalización y capacitación de los cuerpos policiales, la aplicación de evaluaciones de control de confianza, el fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera, así como al desarrollo de capacidades institucionales y la modernización de las corporaciones encargadas de la seguridad.