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Yucatán / Sucesos

Investigan el robo de casi 2 mil pesos en un Oxxo de Mérida

Un hombre ingresó a un Oxxo en el fraccionamiento Residencial Pensiones IV en Mérida para robar y huir del lugar.

Por Redacción Por Esto!

6 de jun de 2026

1 min

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Asaltan Oxxo en Pensiones IV y huyen con efectivo en Mérida
Asaltan Oxxo en Pensiones IV y huyen con efectivo en Mérida / Especial

Un asalto registrado en una tienda de conveniencia del Poniente de Mérida movilizó a corporaciones policiacas, luego de que un hombre ingresó al establecimiento y presuntamente se apoderó de dinero en efectivo antes de escapar.

Los hechos ocurrieron en un Oxxo ubicado en el fraccionamiento Residencial Pensiones IV, sobre la avenida Alfredo Barrera, donde empleados solicitaron apoyo de las autoridades tras reportar el robo.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, el sujeto entró al comercio aparentando ser un cliente, pero al acercarse al área de cajas exigió el efectivo disponible y, tras obtener aproximadamente dos mil pesos, salió rápidamente del establecimiento con rumbo desconocido.

Elementos de seguridad estatal arribaron minutos después para tomar conocimiento de lo ocurrido y desplegar un operativo de búsqueda en calles aledañas, utilizando las características físicas proporcionadas por testigos y trabajadores de la tienda.

Asimismo, personal especializado inició la recopilación de evidencias dentro del negocio, incluyendo grabaciones de cámaras de vigilancia y entrevistas con empleados, con el objetivo de identificar plenamente al probable responsable.

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Fuentes cercanas al caso señalaron que las investigaciones presentan avances relevantes y no se descarta que el presunto ladrón haya participado en otros robos similares registrados recientemente en la zona poniente de la ciudad.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que continúan con las diligencias para ubicar al involucrado y proceder conforme a derecho.

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