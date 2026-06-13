Mujer embarazada es agredida durante intento de asalto en Cancún; vecinos detienen al presunto responsable

Una mujer embarazada fue atacada por un sujeto presuntamente bajo los influjos de sustancias sobre la Avenida Tulum, a la altura de Plaza Las Tiendas.

El individuo agredió a la joven golpeándola en el vientre con el aparente móvil de robarle su teléfono celular y cartera.

Posteriormente, el sujeto corrió para escabullirse entre la Supermanzana 64, donde tropezó, deteniendo su huida para posteriormente ser tundido a golpes por vecinos que buscaron tomar la justicia por su propia cuenta, mientras la joven se tocaba el vientre por el dolor que sentía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde del sábado, cuando el sujeto, presuntamente de 20 años y originario de Guatemala, observó a su víctima, una muchacha que caminaba rumbo a tomar su transporte para ir al trabajo, y comenzó a seguirla con la intención de cometer el asalto y sustraerle el celular.

El sujeto inició la agresión para posteriormente golpearla en el vientre, donde momentos antes la joven se había estado acariciando debido a que sentía movimientos de su bebé.

La joven menciona tener 22 semanas de embarazo. La muchacha pidió auxilio, lo que alertó a transeúntes y vecinos de la Supermanzana 64, donde comenzó una breve persecución por la calle 10. El agresor perdió el equilibrio y cayó al suelo, momento en el que los vecinos lo interceptaron y redujeron.

Mientras tanto, la joven comenzó a sentir náuseas, dolores intensos y, lo más alarmante, dejó de percibir movimientos dentro de su vientre. Inmediatamente se solicitó la presencia policial y médica para retener al agresor y brindar atención a la joven.

Momentos después llegó una patrulla de la Policía Municipal para recabar datos de la víctima y contener al sujeto, quien decía no haber hecho nada y que el asalto se le ocurrió de manera repentina.

Mientras tanto, la joven, desesperada, comenzó a llamar a sus familiares para comentarles lo sucedido, mientras vecinos le brindaban apoyo y resguardo.

Momentos después arribó una ambulancia de Servicios de Salud, justo cuando llegaban los padres de la joven. La víctima fue valorada por personal médico y posteriormente trasladada al IMSS de la Región 510.

La familia se volcó inmediatamente en conocer el estado de salud de la muchacha y del bebé que lleva en su vientre. Posteriormente, el sujeto fue valorado.

Durante la atención aseguró no haber hecho nada, manifestó que no iba armado y dijo tener primero 17 años y luego 20. También refirió ser originario de Guatemala.

Finalmente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado sobre la Avenida Xcaret en calidad de detenido, mientras el padre de la joven acudió para interponer una denuncia por los delitos que correspondan.

Vecinos de la Supermanzana 64 que atestiguaron el hecho mencionan que ya son varias las ocasiones en que mujeres han sido blanco de asaltos sobre la Avenida Tulum o cuando se internan entre la colonia para cortar camino.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en la zona y que se aplique todo el peso de la ley contra quienes cometan este tipo de actos.