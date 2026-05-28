Operativo conjunto en Playa del Carmen deja narcóticos asegurados y delincuentes detenidos

Autoridades federales realizaron un operativo de seguridad en el fraccionamiento Villas del Sol, donde se ejecutó una orden de cateo que derivó en el aseguramiento de presuntos narcóticos, así como en la detención de probables delincuentes.

La diligencia fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en la zona para garantizar el desarrollo de las acciones ministeriales.

El cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la Cerrada Águilillas, en el fraccionamiento Villas del Sol, uno de los sectores habitacionales con mayor densidad poblacional de Playa del Carmen. Vecinos reportaron una intensa movilización de unidades oficiales y presencia de elementos armados.

Como parte del operativo, militares cerraron calles perimetrales para restringir el tránsito vehicular y peatonal, mientras agentes federales ingresaban al inmueble señalado dentro de las investigaciones en curso. Las autoridades mantuvieron resguardada la zona durante varias horas.

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De manera preliminar, se informó que en el sitio fueron aseguradas diversas sustancias con características similares a narcóticos, aunque hasta el momento no se ha detallado el tipo ni la cantidad exacta de droga decomisada. El inmueble quedó bajo resguardo oficial como parte de las investigaciones ministeriales.

Asimismo, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas conforme avancen las indagatorias.

Hasta ahora, la FGR no ha emitido un comunicado oficial con mayores detalles sobre el operativo; sin embargo, trascendió que las investigaciones estarían relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo en la zona.

El despliegue de fuerzas federales generó expectativa entre los habitantes del fraccionamiento, quienes observaron el movimiento de unidades militares y agentes ministeriales en distintos puntos cercanos al inmueble cateado.