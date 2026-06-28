Corto circuito provoca incendio en taller electromecánico de Chetumal

Un incendio registrado la tarde de este domingo consumió gran parte de un taller electromecánico ubicado en las calles Naranjal y Bonfil, justo detrás del Plantel 2 del Colegio de Bachilleres, en la capital del estado, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido ocasionado por un presunto corto circuito, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen el origen exacto del fuego tras las investigaciones correspondientes.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran mayores dimensiones, evitando que el incendio se propagara hacia varios vehículos que se encontraban dentro del taller.

La densa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó expectación entre vecinos y automovilistas. A pesar de los esfuerzos de elementos de la Policía por mantener despejada la zona, decenas de curiosos se concentraron en los alrededores para observar las labores de los cuerpos de emergencia.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque el incendio dejó importantes daños materiales en el establecimiento.