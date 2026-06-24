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Incendio en una vivienda de la Región 227 movilizó a cuerpos de emergencia de Cancún

Habitantes de la vivienda comenzaran a sentir olor a quemado al despertarse y al observar el humo de una de sus apagadores, dieron aviso a la línea de emergencia.

Por Erick Díaz

24 de jun de 2026

1 min

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Incendio en una vivienda de la Región 227 movilizó a cuerpos de emergencia de Cancún
Incendio en una vivienda de la Región 227 movilizó a cuerpos de emergencia de Cancún / Erick Díaz

Un conato de incendio generó movilización de cuerpos de emergencia en las inmediaciones de la región 227 luego del capitales de un domicilio solicitar la intervención derivado a un cortocircuito en el interior.

El siniestro ocurrió sobre la calle 34 con Avenida Chetumal luego de que los habitantes de la vivienda comenzaran a sentir olor a quemado al despertarse observaron cómo salía bastante humo de una de sus apagadores por lo que dieron aviso a la línea de emergencia solicitando la presencia de bomberos.

Al arribar las autoridades correspondientes ingresaron al domicilio y controlaron la situación para después retirarse del lugar.

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