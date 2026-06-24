Incendio en una vivienda de la Región 227 movilizó a cuerpos de emergencia de Cancún

Un conato de incendio generó movilización de cuerpos de emergencia en las inmediaciones de la región 227 luego del capitales de un domicilio solicitar la intervención derivado a un cortocircuito en el interior.

El siniestro ocurrió sobre la calle 34 con Avenida Chetumal luego de que los habitantes de la vivienda comenzaran a sentir olor a quemado al despertarse observaron cómo salía bastante humo de una de sus apagadores por lo que dieron aviso a la línea de emergencia solicitando la presencia de bomberos.

Al arribar las autoridades correspondientes ingresaron al domicilio y controlaron la situación para después retirarse del lugar.