Desaparece Jacobo Che Be en Felipe Carrillo Puerto, activan ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado activó la ficha de búsqueda en agravio de Jacobo Che Be, quien fuera visto por ultima vez desde el pasado 6 de mayo y sin que hasta la fecha se sepa de su paradero. Con este hecho ya van a acumulado 21 denuncias de personas desaparecidas y poco mas de 50 por ciento de los casos han sido resueltos.

De acuerdo al documento hace referencia que luego de los familiares del agraviado, interpusieron la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, fue activada la ficha de búsqueda marcado con el número 41/FDS/2026 en agravio de Jacobo Che Be de 38 años de edad, quien fue visto por última vez en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto el pasado 6 de mayo y los familiares denunciaron el hecho cuatro días después de los hechos.

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Refiere que la victima presenta una seña particular, que es precisamente un lunar en su labio inferior y que al momento de su desaparición vestía una playera de color rojo, con el estampado de un caballo, bermuda de tela color negro y tenis.

Para los familiares han transcurrido ya seis días del día de los hechos y sin que hasta el momento se sepa de su paradero por lo que han solicitado la participación de la ciudadanía a través de las redes sociales.