Camioneta sale de la carretera y termina entre la maleza en Paamul

Un aparatoso incidente se registró este martes sobre el tramo carretero federal de Playa del Carmen-Tulum, a la altura de Paamul, donde una camioneta terminó fuera de la cinta asfáltica y se internó aproximadamente a seis entre la maleza, el chofer de milagro de salvó, pero quedó en shock, donde lo paramédicos le brindaron los primeros auxilios.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la camioneta presuntamente habría sufrido la ponchadura de uno de los neumáticos, lo que derivó que el chofer perdiera el control del volante y se saliera de la carretera.

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Debido a la alta velocidad la unidad avanzó aproximadamente a seis metros entre la vegetación, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo presentó daños materiales.

Automovilistas que se percataron de los hechos de inmediato lo reportaron al número de emergencias el 911 donde solicitaban el apoyo para el rescate de una persona que se había rodado entre la maleza.

Más tarde se presentaron los cuerpos de emergencia para rescatar la camioneta entre la vegetación, mientras que para médicos valoraron al chofer de la unidad, por suerte solo sufrió crisis nerviosa, no fue necesario su trasladado al hospital.

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En el lugar de los hechos hicieron presencia elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes solicitaron el apoyo de una grúa para recuperar la unidad.

De acuerdo a datos preliminares debido a la posición en la que quedó la camioneta complicó realizar las maniobras para retirarla del sitio, ante esa situación fue necesario realizar a trabajos intensos para poder sacarla dentro de la maleza sin ocasionar mayores afectaciones.