Tráiler derriba postes y deja sin luz a familias de Barrio Bravo en Chetumal

La madrugada de este martes, en la colonia Barrio Bravo de la capital quintanarroense se sumió en el caos y la oscuridad, luego de que un tráiler de colosales dimensiones protagonizara un aparatoso incidente.

El pesado vehículo arrasó con la infraestructura urbana en la intersección de la Calzada Veracruz con la calle Plutarco Elías Calles, dejando una alarmante estela de daños materiales y a decenas de familias sin servicios básicos.

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De acuerdo con las evidencias recabadas, el operador no midió las dimensiones de su caja frente a los tendidos aéreos. Tras enganchar los primeros cables, el conductor, en lugar de frenar para evaluar la crítica situación, tomó la temeraria decisión de continuar su trayecto a toda costa.

La fuerza del arrastre provocó una reacción en cadena, la extrema tensión reventó las líneas de distribución y provocó que al menos tres postes de madera, propiedad de Teléfonos de México, terminaran totalmente quebrados desde su base. A la par, el cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colapsó y cayó peligrosamente sobre la cinta asfáltica.

Decenas de viviendas amanecieron bajo un apagón total, enfrentando la interrupción del suministro de energía, así como la caída de la telefonía y el internet. La repentina incomunicación generó gran preocupación entre los vecinos afectados, quienes inmediatamente saturaron los números de emergencia para reportar el colapso de los postes y el peligro latente ocasionado por los cables de alta tensión esparcidos en plena vía pública.

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Desde las primeras horas del día, técnicos especializados de la CFE y empresas de telecomunicaciones acordonaron el área de riesgo e iniciaron las complejas labores operativas para retirar el pesado escombro de madera, asegurar las líneas energizadas y proceder con el reemplazo integral de la infraestructura destruida, buscando restablecer los suministros a la brevedad posible para minimizar el impacto vecinal.

El chofer causante del siniestro aprovechó para darse a la fuga, evadiendo a la justicia antes de la llegada de las patrullas. Elementos de la Dirección de Tránsito tomaron conocimiento pericial del hecho y ya analizan los videos de seguridad para localizar la unidad, identificar a la empresa de carga responsable y concretar el deslinde legal por los cuantiosos daños ocasionados a la ciudad.