SEQ atenderá caso de presunto abuso sexual contra alumna del CREN “Bacalar” en Cancún

Autoridades del Centro Regional de Educación Normal (CREN) “Bacalar”, en la Región 91, informaron que el tema del presunto abuso sexual que sufrió una alumna en la entrada del plantel, sería atendido por el área Jurídica de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

La denuncia formal ya fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, familiares y estudiantes acusaron que los directivos del plantel no activaron los mecanismos de actuación y protección correspondientes. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre la identidad o detención del presunto responsable, ni sobre avances públicos en la investigación.

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En la reja de acceso del colegio continúan colocadas las cartulinas con mensajes de protesta. Entre las pancartas se leen frases como: “Maestros protegen agresores”, “Las infancias merecen aulas seguras” y “Una escuela que encubre violencia no tiene derecho a llamarse formadora”. También se observa el mensaje: “Desconfiar de quien no se conmueve”.

Los alumnos mantienen su exigencia de contar con condiciones de seguridad dentro y en los alrededores de la institución, mientras las autoridades educativas y de Seguridad guardan silencio sobre las acciones que se implementarán. POR ESTO! solicitó una entrevista con los directivos del plantel, pero se informó que el tema sería atendido por el área Jurídica de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ). También se pidió la postura de esa instancia; sin embargo, hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta.

caso de presunto abuso sexual contra alumna del CREN “Bacalar” en Cancún / Liza Vera

Algunos estudiantes prefirieron no abundar sobre el caso. Otros, bajo reserva del anonimato, señalaron que la exigencia continúa porque necesitan sentirse seguros y reprocharon que, a varios días de la denuncia, no se conozcan medidas concretas. Durante el tiempo de espera para obtener una respuesta, se observó que varios alumnos que salían del plantel optaban por solicitar transporte mediante plataformas digitales para abandonar lo antes posible la zona. Algunos señalaron que muchos ya utilizan servicios como Didi o Uber para evitar exponerse en el exterior del inmueble.

“Entre dos o tres que vivimos en la misma zona pedimos el taxi porque ya tenemos temor, incluso, de día”, reconocieron estudiantes.

Padres de familia advirtieron que exigirán condiciones seguras para sus hijos / Liza Vera

Padres de familia también expresaron su preocupación y rechazaron las agresiones dentro de los centros educativos. “No se debe permitir la violencia de ningún tipo dentro de los centros educativos; ya mejor preferimos venir por nuestra hija”, comentó uno de los padres entrevistados. Otra madre pidió la intervención de las autoridades de Seguridad y procuración de justicia.

“Seguimos pidiendo la intervención de la Fiscalía del estado. Sabemos que ya hay una carpeta, pero necesitamos que se patrulle la zona”, manifestó.

Familiares exigieron que la Secretaría de Educación aplique correctamente los mecanismos de prevención y protección cuando ocurra algún hecho que ponga en riesgo a los estudiantes.

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“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero pedimos que las autoridades educativas apliquen correctamente los protocolos de prevención y protección cuando ocurra algo que ponga en riesgo a los estudiantes”, manifestó otra madre.

Personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género ya cuenta con la denuncia para continuar con las investigaciones y determinar las circunstancias de la agresión, así como identificar al presunto responsable.