Más de 10 disparos contra oficinas en Tulum provocan fuerte movilización policiaca

Al menos 10 detonaciones de arma de fuego fueron realizadas contra unas oficinas ubicadas sobre la calle Sol Poniente, frente a la Cancha Maya, durante la madrugada de este sábado, en un hecho que dejó daños materiales en el inmueble y movilizó a corporaciones de seguridad. El ataque ocurrió alrededor de las 4:05 horas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Los primeros datos recabados en el sitio indican que los disparos impactaron principalmente contra los cristales y la fachada de las oficinas, aparentemente utilizadas por un abogado. Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al lugar para verificar lo ocurrido y establecer un perímetro de seguridad.

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El área fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. En el sitio fueron localizados diversos casquillos percutidos, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes para su levantamiento y análisis, como parte de las investigaciones destinadas a establecer la mecánica de los hechos y determinar quiénes participaron en el ataque.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil de la agresión. Las autoridades deberán determinar si el ataque estuvo dirigido específicamente contra quienes ocupan las oficinas o si existe alguna otra circunstancia relacionada con el inmueble.

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La investigación también deberá establecer el tipo de arma utilizada y la cantidad precisa de disparos efectuados. Aunque el hecho no dejó personas heridas, la agresión armada representa un episodio de violencia ocurrido en una zona urbana de Tulum y genera preocupación por la utilización de armas de fuego en espacios donde existe tránsito de residentes, trabajadores y visitantes.

Para el destino turístico, este tipo de acontecimientos tiene una repercusión negativa al afectar la percepción de seguridad y proyectar una imagen de violencia que puede incidir en la confianza de habitantes, empresarios y turistas.