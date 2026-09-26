Casi 7 mil tortugas marinas llegan al mar en Cozumel durante temporada de anidación 2026

Un total de 6 mil 915 crías de tortuga marina han sido liberadas durante la temporada de anidación del 2026 en la isla, como parte de las acciones de protección realizadas en el Campamento Tortuguero San Martín, donde también se han registrado y marcado 6 mil nidos, informó Noel Rivas Camo, subdirector de Ecología.

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De acuerdo con los registros, 3 mil 782 ejemplares corresponden a tortuga caguama y 3 mil 133 a tortuga verde o blanca. En cuanto a los sitios de desove, 5 mil 767 pertenecen a esta última especie y 233 a la caguama.

Entre los factores que pueden afectar a estos animales se encuentran las luces artificiales, la basura y la presencia de personas o fauna cerca de los sitios de desove. Por ello, se recomienda respetar las áreas señalizadas, evitar manipular a los recién nacidos y seguir las indicaciones del personal encargado del campamento.

Andrea Beltrán, voluntaria de cuidado, indicó que es importante que los visitantes mantengan distancia de los nidos y no intenten tocar a las crías. “Las actividades de protección deben quedar en manos del personal autorizado”, dijo.

El seguimiento y la supervisión permiten identificar las zonas de anidación y conocer la evolución de los depósitos durante la temporada. Estas tareas también forman parte de los trabajos de investigación y educación ambiental que se desarrollan en la isla.

Por su parte, Diego Esquivel, trabajador turístico, mencionó que cuando las personas conocen el proceso de nacimiento, también comprenden por qué deben evitar las luces, basura y cualquier actividad que interfiera con el desplazamiento de los quelonios. “Es importante seguir las indicaciones y no manipular los nidos; las tortugas están protegidas”.

Rivas Camo indicó que durante el periodo se han efectuado 122 recorridos nocturnos de vigilancia para localizar, registrar y señalizar los sitios de desove. Estas labores permiten dar seguimiento a la actividad reproductiva y organizar medidas de resguardo en las playas donde arriban los quelonios.

Mencionó que el Campamento Tortuguero San Martín mantiene actividades de vigilancia, seguimiento, investigación y educación ambiental durante la temporada, con el propósito de contribuir a la conservación de las especies marinas que llegan a las playas de Cozumel.

JGH