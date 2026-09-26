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Quintana Roo / Sucesos

Se registra cateo en un predio de Playa del Carmen por presuntas actividades ilícitas

La FGE Quintana Roo y el Ejército ejecutan el cateo en Playa del Carmen.

Por Gustavo Escalante

26 de sept de 2026

1 min

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No se han revelado detalles sobre el cateo en Playa del Carmen
No se han revelado detalles sobre el cateo en Playa del Carmen / Por Esto!

Una movilización de autoridades del ejército mexicano y de la Fiscalía General de Quintana Roo se registró este sábado en Playa del Carmen, luego de que personal de la FGE llevara a cabo un cateo en un inmueble de la ciudad.

El despliegue de las fuerzas federales se reportó sobre la avenida 110 con calle 20 de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta en Playa de Carmen, llamó la atención de vecinos y transeúntes al permanecer cerradas las calles aledañas donde se llevó a cabo el cateo por los elementos ministeriales y de seguridad en la zona.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente mayores detalles sobre el inmueble intervenido, el motivo específico de la diligencia ni los resultados del cateo, por lo que se espera que la Fiscalía proporcione información conforme avance la investigación.

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Extraoficialmente vecinos opinaron que habían notado muchos movimientos de vehículos y motociclistas en altas horas de la noche por el área, presuntamente podría tratarse de drogas, ya que estas actividades ilícitas se han incrementado, refieren.

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