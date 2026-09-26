Apagón CFE hoy 26 de septiembre de ¡8 horas!: ¿A qué hora se reestablece la luz en estas colonias del municipio de Othón P. Blanco?

Habitantes de Mahahual y Xcalak, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, tendrán una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica durante ocho horas este sábado 26 de septiembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento programados en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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De acuerdo con la información difundida sobre los trabajos, el corte comenzó a las 06:00 horas y está programado hasta las 14:00 horas, periodo durante el cual permanecerá interrumpido el suministro eléctrico en ambas comunidades.

La CFE realizará labores de mantenimiento en la red eléctrica con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Para llevar a cabo las maniobras de manera segura, será necesario mantener sin energía temporalmente las zonas contempladas.

¿A qué hora regresará la luz en Mahahual y Xcalak?

De cumplirse el horario establecido para los trabajos, el servicio de energía eléctrica deberá comenzar a restablecerse a partir de las 14:00 horas de este sábado 26 de septiembre en Mahahual y Xcalak.

La suspensión tiene una duración programada de ocho horas, desde las 06:00 hasta las 14:00 horas. Sin embargo, el horario corresponde a la programación de los trabajos, por lo que el restablecimiento puede depender de la conclusión de las maniobras.

Corte de luz también afecta el suministro de agua

La interrupción de energía tendrá otro efecto para los habitantes de estas comunidades, debido a que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) informó que los trabajos de la CFE también provocarán la suspensión temporal del bombeo de agua potable.

Por esta razón, se pidió a los habitantes de Mahahual y Xcalak tomar previsiones y hacer un uso racional del agua almacenada en cisternas y tinacos mientras permanecen suspendidos los equipos de bombeo.

Los trabajos fueron programados para el viernes 25 y sábado 26 de septiembre, ambos días en horario de 06:00 a 14:00 horas, por lo que este sábado corresponde a la segunda jornada de afectaciones previstas.

¿Dónde reportar si no regresa la luz?

En caso de que concluya el periodo de mantenimiento y persistan problemas con el suministro eléctrico, los usuarios pueden realizar su reporte a la CFE mediante el número 071, canal habilitado para reportes, dudas y aclaraciones relacionadas con el servicio eléctrico.

JGH