¡Macabro hallazgo en Cancún! Localizan cuerpo sin vida en la Supermanzana 260

Un cuerpo sin vida fue localizado la tarde de este miércoles en un área de maleza, a un costado de una zona donde se encuentra en desarrollo una obra en construcción al final del fraccionamiento Real Valencia, en la Supermanzana 260.

Las primeras versiones indicaron que las corporaciones policíacas recibieron un reporte anónimo sobre el hallazgo del cadáver, pero los elementos demoraron más de dos horas en localizar el lugar.

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Las primeras versiones señalaron que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y con posibles huellas de violencia.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el lugar y posteriormente ingresaron peritos y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para iniciar el procesamiento de la escena del crimen y realizar el levantamiento del cadáver.