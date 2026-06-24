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¡Macabro hallazgo en Cancún! Localizan cuerpo sin vida en la Supermanzana 260

Las primeras versiones indicaron que las corporaciones policíacas recibieron un reporte anónimo sobre el hallazgo del cadáver, pero demoraron más de dos horas en llegar.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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Una unidad de Servicios Periciales llegó a la escena para realizar el levantamiento.
Una unidad de Servicios Periciales llegó a la escena para realizar el levantamiento. / Foto: Por Esto!

Un cuerpo sin vida fue localizado la tarde de este miércoles en un área de maleza, a un costado de una zona donde se encuentra en desarrollo una obra en construcción al final del fraccionamiento Real Valencia, en la Supermanzana 260.

Las primeras versiones indicaron que las corporaciones policíacas recibieron un reporte anónimo sobre el hallazgo del cadáver, pero los elementos demoraron más de dos horas en localizar el lugar.

Debido a las amenazas de muerte, debe ser custodiado por elementos de la Policía Municipal como medida de protección

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Las primeras versiones señalaron que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y con posibles huellas de violencia.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el lugar y posteriormente ingresaron peritos y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para iniciar el procesamiento de la escena del crimen y realizar el levantamiento del cadáver.

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