Hombre sobrevive a ataque de cocodrilo en laguna de Noh-Bec de Felipe Carrillo Puerto

Un hombre estuvo a punto de perder la vida luego de ser atacado por un cocodrilo en la laguna de la comunidad de Noh-Bec, cuando ingresó al agua para capturar peces. El hombre sufrió heridas de consideración en una de las extremidades superiores.

Los hechos se registraron en la comunidad de Noh-Bec, cuando el hombre decidió ingresar a la laguna, en una zona conocida como La Isla, para realizar la captura de peces.

Noticia Destacada Adulto mayor sufre ataque de cocodrilo en Casa Cenote de Tulum

Minutos más tarde, fue atacado por un cocodrilo que estuvo a punto de arrancarle la mano. Como pudo, el hombre logró ponerse a salvo y posteriormente pidió ayuda a sus familiares para ser trasladado a la clínica de la comunidad.

Sin embargo, en ese momento no se encontraba el médico, por lo que sus familiares decidieron trasladarlo hasta la cabecera municipal para que recibiera atención médica.

Noticia Destacada Turista sobrevive a ataque de cocodrilo en Caye Caulker

Durante el trayecto, a la altura de la comunidad de Huay, fueron interceptados por una ambulancia de la Cruz Roja. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención especializada.

Al hospital también arribaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido, luego de que agentes destacados en la comunidad de Noh-Bec fueran alertados sobre el ataque y solicitaran apoyo.