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Tragedia en Chetumal: Choque entre dos motocicletas deja dos lesionados y un muerto en Palmar

El hombre que conducía una de las motocicletas se habría negado a recibir atención médica en el lugar y posteriormente se trasladó por sus propios medios, pero minutos después perdió la vida.

Por Fernando Baeza

8 de sept de 2026

2 min

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La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del accidente
La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del accidente / Especial

Un aparatoso accidente ocurrido en la comunidad de Palmar, en la Ribera del Río Hondo, dejó como saldo dos personas lesionadas y un hombre sin vida. El hecho se registró en una de las calles principales de esta localidad fronteriza entre México y Belice, ubicada a 35 kilómetros de la capital del estado.

De acuerdo con los reportes policiales, el percance involucró a dos motocicletas de la marca Italika. Testigos señalaron que un cortador de caña conducía una unidad tipo Turismo a exceso de velocidad y sin precaución, lo que provocó que se impactara contra otra motocicleta ligera en la que viajaban dos personas. Tras el choque, los tres quedaron tendidos entre la maleza a la orilla de la carretera, generando alarma entre los habitantes de la zona.

El motociclista resultó lesionado tras perder el control de su unidad y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja

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Paramédicos del Grupo Rino, acudieron de inmediato para brindar atención a los lesionados. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital General de Chetumal, donde permanecen bajo observación médica. Sin embargo, el tercer involucrado, conductor de la primera motocicleta, se negó a recibir atención en el lugar. A pesar de las lesiones, logró levantarse, subió a su vehículo y se dirigió a la galera donde residía. Minutos después perdió la vida, según el reporte recibido al número de emergencias 911.

Y que de acuerdo con datos obtenidos, el hombre habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó un derrame que finalmente le causó la muerte, al no recibir la atención adecuada de manera inmediata, como lo requiere este tipo de situaciones.

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La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del deceso y abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y a colaborar con los cuerpos de rescate en caso de emergencias, para evitar que tragedias como esta se repitan.

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