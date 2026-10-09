Sin poder salir al mar: pescadores de Champotón y Seybaplaya siguen afectados por ‘Isaías’

Actividades ribereñas en Champotón y Seybaplaya siguen paralizadas tras las inclemencias del tiempo derivadas del paso del Huracán Isaías, afectando gran parte de la entidad.

Noticia Destacada Vuelca tráiler en la carretera Champotón-Campeche durante la madrugada

Tras un recorrido por la zona costera del malecón de Champotón, se constató que las embarcaciones aún permanecen varadas, además de que se aprecia oleaje alto por el litoral.

La actividad está afectando a las pesquerías de escama mediante la lisera y el lanceo, así como a los gareteros que capturan pulpo maya con las artes de pesca permitidas.

En Seybaplaya, los hombres de mar aún no tienen fecha para retomar sus actividades, pues las condiciones del litoral no son favorables.

En la madrugada de este viernes se registraron fuertes lluvias con actividad eléctrica y vientos moderados. Hasta el momento no hay reportes de afectaciones mayores en estos municipios.

JGH