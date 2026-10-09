Con más de 28 mil toneladas, Yucatán se coloca al frente de la producción de pulpo en México

Yucatán se consolidó como el principal productor de pulpo en México durante 2025, con un registro de 28 mil 789 toneladas, cifra que lo colocó por encima de Campeche y Baja California Sur, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Con este volumen, el pulpo ocupó el décimo lugar entre las especies de mayor producción pesquera del país, en una actividad que genera empleos e ingresos para las comunidades costeras.

Noticia Destacada Huracán Isaías y hechos delictivos en Mérida y Chemax marcan reunión de seguridad en Yucatán

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, después de Yucatán se ubicó Campeche, con 8 mil 951 toneladas, mientras que Baja California Sur reportó mil 258 toneladas. Estas tres entidades encabezaron la producción nacional del molusco.

La pesquería de pulpo también se posicionó entre las tres de mayor valor comercial en el mismo periodo, al alcanzar un valor superior a los 3 mil 386 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 57 por ciento respecto de 2024.

Se estima que 385 embarcaciones mayores y mil 143 embarcaciones menores cuentan con permisos para la captura de estos moluscos, actividad que representa una fuente de empleo e ingresos para las comunidades pesqueras del país.

En el marco del Día Internacional del Pulpo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), por medio de la Conapesca, destacó la relevancia económica y social de esta pesquería y llamó a realizar capturas responsables para contribuir a la conservación de las especies.

Noticia Destacada Comerciantes de Mérida esperan repunte en sus ventas a fin de año; Buen Fin, Xmatkuil y Navidad les dan esperanza

Pulpo maya, una especie característica de Yucatán

Entre las cinco especies de pulpo identificadas en México se encuentra el pulpo maya (Octopus maya), endémico de la península de Yucatán, por lo que tiene especial relevancia para la actividad pesquera de la región.

También se reconocen el pulpo verde (Octopus hubbsorum), el café (Octopus bimaculatus), el californiano de dos manchas (Octopus bimaculoides) y el patón (Octopus americanus).

La importancia de la pesquería en Yucatán radica tanto en su contribución a la producción nacional como en los ingresos que representa para las comunidades dedicadas a la captura y comercialización del molusco.