Reportan muerte de un perro y un gato tras ser atacados con piedras y maderas al Sur de Mérida

La muerte de un perro y un gato, aparentemente tras ser atacados con piedras y maderas, generó indignación entre vecinos de la colonia Nueva Sambulá, ubicada en el sur de Mérida.

El hallazgo ocurrió en la calle 69 Diagonal entre 98 y 100, donde habitantes localizaron a ambas mascotas sin vida y con visibles lesiones en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

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Ante la escena, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades mediante los números de emergencias 9-1-1. Residentes de la zona pidieron que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones.

De acuerdo con testimonios recabados, algunos vecinos sospechan que el posible autor sería un joven que presuntamente suele merodear por el sector y que estaría relacionado con ingresos ilegales a predios para cometer robos. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

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Personal especializado del Servicio Veterinario Forense (Sevefo) de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para encargarse del levantamiento de los cuerpos y efectuar las diligencias correspondientes. Autoridades no informaron sobre la identidad del presunto agresor ni sobre el móvil de los hechos.

Las autoridades policiacas mantienen abiertas las investigaciones para determinar lo que ocurrió y, en su caso, fincar responsabilidades conforme a la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.