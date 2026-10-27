Yucatán pierde mil 457 patrones en un año; cae 6.33% el registro ante el IMSS

Casi uno de cada 16 patrones inscritos ante el IMSS en Yucatán dejó de figurar en el último año. Al cierre de septiembre, el estado contaba con 21 mil 568 registros patronales, mil 457 menos que los 23 mil 025 de septiembre del 2025. Es una caída de 6.33%, más del doble de la contracción nacional de 2.9%.

El país también retrocede, pero con otro ritmo. El IMSS reportó para el 30 de septiembre 1,008,760 registros patronales en todo el país, con una baja mensual de 2,479. Una economista de Grupo Financiero BASE contó 27 meses consecutivos de caída, con una variación anual de -2.93%. Yucatán pesa alrededor de 2.1% del padrón nacional, pero concentró cerca de 4.8% de los más de 30 mil registros perdidos en 12 meses (cálculo propio con cifras del IMSS).

Nueve meses sin piso

El descenso no es de un solo mes. Yucatán tenía 22 mil 479 registros en enero, 22 mil 339 en marzo, 21 mil 974 en junio y 21 mil 568 en septiembre. Sólo entre agosto y septiembre se fueron 132, una baja mensual de 0.61%.

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Contra diciembre de 2025 (22 mil 713), la pérdida es de mil 145 registros, 5.04%. Contra enero de 2025 (23 mil 840) llega a 2 mil 272, cerca de 9.5%. La herida, además, no empezó este año: durante todo el 2025 el padrón ya había perdido mil 127 registros.

¿Se cerraron mil 457 negocios? No necesariamente

El IMSS insiste en que un registro patronal es una unidad administrativa, no una empresa. Su director, Zoé Robledo, explicó que una cadena comercial puede operar con varios registros y que en la construcción se abren y cierran según avanza cada obra.

También recordó que tras la reforma de subcontratación se cancelaron cerca de 29 mil registros sin que desaparecieran empleos, porque los trabajadores pasaron a las empresas responsables.

En el plano nacional, el Instituto atribuye la baja, al menos en parte, a medidas de seguridad en la apertura de registros de personas físicas, mientras que otros expertos la vinculan con la desaceleración económica y los costos laborales. Un analista consultado por El Financiero planteó otra hipótesis: que algunos empleadores hayan preferido salirse de la formalidad.

Ninguna de estas explicaciones está comprobada para Yucatán, porque el IMSS no publica un desglose estatal de las causas.

También menos plazas formales

Aquí aparece un dato que complica la lectura optimista. Entre enero y mayo del 2026, Yucatán promedió 434 mil 950 trabajadores asegurados, frente a 437 mil 212 en el mismo lapso del 2025, una pérdida de 2 mil 262 empleos formales. En junio, mientras el país alcanzaba un récord de empleo formal, Yucatán, Campeche y Guerrero fueron las únicas entidades que cerraron el semestre con pérdidas. La caída anual fue de 0.8%.

La comparación es reveladora: los patrones inscritos bajan 6.33%, pero los trabajadores asegurados, menos de 1%. Los empleadores desaparecen del padrón mucho más rápido que los empleos. Podría tratarse de consolidación de empresas o de reorganización administrativa, pero esa es una hipótesis, no un dato confirmado.

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Hay lecturas más tranquilas. El IMEF Yucatán describió el mercado laboral formal como estable en los últimos seis meses y destacó que el estado tiene un desempleo menor al promedio nacional.

La otra mitad de la economía

Mientras el padrón formal se achica, la ocupación total no cae. Yucatán registró 1.5% de desocupación en el segundo trimestre, contra 2.7% nacional, con una población ocupada de 1.24 millones de personas. Pero ese empleo es cada vez más informal. La tasa de informalidad laboral fue de 59.3% en el primer trimestre del 2026, según el Inegi. Cerró el 2025 en 59.9%, con 749 mil personas en esa condición.

Un análisis del Observatorio del Trabajo Digno, con datos de la ENOE, calcula que entre el 2006 y el 2026 la ocupación creció en 466 mil personas, pero 276 mil de ellas se sumaron a quienes trabajan sin seguridad social. En otras palabras, más de la mitad del empleo nuevo de dos décadas quedó fuera del Seguro Social.

La estructura económica ayuda a entender el contraste. Según los Censos Económicos 2023, 63.9% de las unidades económicas del estado eran informales, aunque las formales concentraban 75% del personal y 94.3% del valor agregado.

Hay además una paradoja de negocios. El gobierno estatal, con datos del Directorio Estadístico de Unidades Económicas, reportó 146 mil 384 unidades en mayo del 2026, un crecimiento anual de 1.25%.

Es decir, hay más negocios, pero menos empleadores inscritos ante el IMSS. Una posible explicación es que el crecimiento esté en unidades pequeñas que no se registran como patrones, algo que los datos disponibles no permiten confirmar.

Qué falta por saber

Quedan tres preguntas abiertas para el cierre de año. La primera es si el padrón se estabiliza en torno a los 21 mil 500 registros o sigue camino hacia los 21 mil. La segunda es qué parte de la baja corresponde a depuraciones administrativas y qué parte a negocios que dejaron la formalidad. La tercera es si la pérdida de plazas formales, hasta ahora leve, se profundiza.

Por ahora, el dato duro es este: Yucatán tiene menos patrones registrados que hace un año, y su padrón retrocede más rápido que el del resto del país.