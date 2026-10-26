Estudiantes de Yucatán disfrutarán de cuatro días sin clases del 30 de octubre al 2 de noviembre

Estudiantes de educación básica de Yucatán tendrán un descanso de cuatro días consecutivos entre finales de octubre y principios de noviembre, al coincidir la sesión del Consejo Técnico Escolar del viernes 30 con la suspensión de labores docentes prevista el lunes 2 de noviembre.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública establece que el viernes 30 de octubre no habrá clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria debido a la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027.

A esa jornada se sumarán el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, correspondientes al fin de semana, además del lunes 2, marcado oficialmente como suspensión de labores docentes.

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Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre.

La combinación de esas fechas generará uno de los descansos más largos del primer tramo del ciclo escolar, con cuatro días continuos fuera de las aulas.

En Yucatán, el impacto alcanzará a buena parte de los casi 600 mil estudiantes que comenzaron el curso 2026-2027 en aproximadamente 4 mil escuelas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación estatal.

Coincide con Janal Pixán

El descanso tendrá además una particularidad en Yucatán: coincidirá con las celebraciones de Janal Pixán y Día de Muertos.

Aunque estas tradiciones no son la razón administrativa del puente escolar, la ausencia de clases facilitará que numerosas familias participen en las actividades que cada año se realizan para recordar a sus difuntos. Durante esos días es común la instalación de altares, la colocación de fotografías, velas y alimentos, así como la preparación del tradicional pib.

Las conmemoraciones se concentran principalmente entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, justamente dentro del periodo sin actividades escolares.

Por eso, el calendario permitirá que el descanso abarque desde el viernes 30 hasta el lunes 2, sin necesidad de regresar a las aulas entre las fechas centrales de Janal Pixán.

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El viernes es para docentes

El viernes 30 no será un día de descanso para maestras y maestros.

La SEP tiene programada para esa fecha la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, espacio en el que personal docente y directivo revisa avances, problemas y estrategias de cada plantel.

El calendario nacional contempla ocho sesiones ordinarias durante todo el ciclo escolar.

Las correspondientes al 2026 están programadas para el 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre. Las restantes se realizarán durante el 2027. Para los estudiantes, sin embargo, esas reuniones implican suspensión de clases.

Sin actividades el lunes

El lunes 2 de noviembre está incluido por la SEP dentro de las suspensiones oficiales de labores docentes del ciclo 2026-2027.

No se trata, por tanto, de una decisión particular de las escuelas de Yucatán. La medida se aplica a planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país.

El calendario también establece otras suspensiones durante noviembre. Después del descanso por Día de Muertos, tampoco habrá actividades escolares el lunes 16 de noviembre, correspondiente a la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Además, el viernes 27 está prevista otra sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Eso convierte a noviembre en uno de los meses con mayor número de interrupciones al calendario regular durante la primera mitad del ciclo.

185 días en las aulas

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto y concluirá el 9 de julio del 2027.

La SEP estableció 185 días efectivos de clase para nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. El primer periodo largo de receso llegará en diciembre.

Las vacaciones decembrinas comenzarán el 21 de diciembre y las actividades se reanudarán el 7 de enero del 2027, de acuerdo con el calendario aplicado también por la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey).

Antes de ese descanso, las familias yucatecas tendrán este primer puente extenso vinculado temporalmente con una de las celebraciones culturales más importantes y arraigadas en l estado.

El viernes 30 marcará el inicio. Después vendrán sábado, domingo y la suspensión del lunes 2.

Los estudiantes volverán a las aulas el martes 3 de noviembre, después de cuatro días consecutivos sin clases.