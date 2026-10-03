Suspenden videomapping en la iglesia de San Servacio de Valladolid por falla técnica; ¿cuándo volverá a funcionar?

Las proyecciones del videomapping Valladolid en la Historia, que se presenta en el Centro de esta legendaria ciudad, en la iglesia de San Servacio, permanecerán suspendidas temporalmente debido a una falla técnica ocasionada por las condiciones climatológicas registradas recientemente.

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De acuerdo con la información proporcionada por los responsables de la operación, la situación fue reportada ayer y se determinó suspender el servicio durante los próximos días, mientras se llevan a cabo los trabajos para identificar y solucionar la falla.

El videomapping forma parte de los atractivos que se presentan en el Centro de la ciudad y ofrece varias imágenes relacionadas con acontecimientos y elementos de la historia de Valladolid.

Se informó que las actividades se reanudarán una vez que concluyan los trabajos técnicos y el sistema se encuentre en condiciones adecuadas. La fecha de regreso será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Mientras tanto, como alternativa para quienes se encuentren de paseo en Valladolid, se mantiene la presentación de la otra proyección que se hace en la Iglesia de San Bernardino de Siena, en el barrio de Sisal, a las 21:00 horas en español y posteriormente en inglés.

La información busca evitar confusiones entre habitantes y turistas que acudan al Centro Histórico para presenciar la proyección durante estos días. Se hizo un llamado a prestadores de servicios y a quienes tienen contacto con visitantes para que compartan la información y puedan orientar a las personas interesadas en conocer los atractivos de la ciudad.

Las autoridades y responsables señalaron que se mantendrá informada a la población sobre cualquier actualización referente a la fecha de reanudación.

JGH