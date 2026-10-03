Huracán Rachel se aleja de México, pero mantiene lluvias y oleaje elevado en estos estados

El Huracán Rachel, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento sobre el Pacífico mexicano, aunque su trayectoria lo lleva a alejarse gradualmente del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte emitido a las 09:15 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se encontraba a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas de hasta 170 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 6 km/h.

Rachel provocará lluvias y fuertes vientos

A pesar de que Rachel se aleja de México, sus bandas nubosas todavía tendrán efectos sobre algunas entidades. En el sur de Baja California Sur se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

También se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, acompañados de rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en Baja California Sur.

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Las condiciones marítimas también permanecerán adversas. Se prevé oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, mientras que en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima las olas podrían alcanzar de 2 a 3 metros.

Autoridades piden extremar precauciones

Las precipitaciones asociadas con el huracán podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de atender las indicaciones de Protección Civil.

Aunque Rachel mantiene categoría 1, sus efectos indirectos sobre el litoral del Pacífico hacen necesario conservar las medidas preventivas mientras continúe su evolución y desplazamiento.

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