Detienen al alcalde de Suchiapa, Jorge Lara, y al exedil Alexis Nucamendi en operativo

El alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el ex presidente municipal Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos este sábado 3 de octubre durante un operativo desplegado en distintos puntos de la localidad.

La movilización fue realizada por autoridades federales y estatales y derivó también en el aseguramiento de 19 elementos de la Policía Municipal, de acuerdo con reportes publicados este sábado.

Las detenciones ocurren mientras continúa una investigación relacionada con la evasión de un detenido de la cárcel municipal, registrada después de un operativo efectuado el pasado 25 de septiembre.

Investigan fuga ocurrida el 25 de septiembre

El caso tomó relevancia luego de que uno de cuatro detenidos durante aquella intervención lograra escapar de las instalaciones municipales.

Días después, el entonces director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de detenido.

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Las autoridades señalaron que la investigación permitió identificar vehículos y personas que presuntamente habrían participado en la fuga, por lo que no se descartó la posible intervención de otros servidores públicos.

En ese contexto se efectuó el operativo de este sábado, que alcanzó al actual alcalde y al exedil, además de integrantes de la corporación policial municipal.

Jorge Lara y Alexis Nucamendi, bajo investigación

Jorge Lorenzo Lara Cordero llegó a la presidencia municipal de Suchiapa después de desempeñarse como secretario de Obras Públicas durante administraciones encabezadas por Alexis Nucamendi.

Algunos reportes señalaron inicialmente que ambos funcionarios habrían sido trasladados en calidad de testigos, mientras que otros informaron sobre su detención y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La situación jurídica de los involucrados deberá determinarse conforme avance la investigación.

#Chiapas. Detenidos el alcalde del municipio de #Suchiapa y su pareja.

Jorge Lorenzo Lara Cordero y el también ex alcalde Alexis Nucamendi Gómez habían consolidado un cacicazgo político local.

Hoy en un #OperativoEnjambre caen, acusados de apoyar la evasión de un reo.

El… pic.twitter.com/l91wjMAG3k — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) October 3, 2026

Hasta ahora, las autoridades mantienen abierta la indagatoria para establecer qué servidores públicos tuvieron alguna responsabilidad en la evasión y esclarecer las circunstancias que rodearon la fuga.

El antecedente inmediato incluye además nuevos operativos realizados en Suchiapa contra personas señaladas como presuntos integrantes de grupos delictivos, en acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad.

IO