Yucatán prevé un presupuesto superior a los 66 mil mdp que ejerce en 2027; incluirá recursos para organizar las elecciones

El presupuesto de Yucatán para el 2027 podría superar los 66 mil millones de pesos que se ejercen este año, debido al crecimiento de los ingresos estatales y la posible incorporación de financiamiento para obras públicas, aunque el monto definitivo dependerá de los recursos que autorice la Federación.

El secretario de Administración y Finanzas (SAF), Juan Gabriel Sánchez Álvarez, informó que el Gobierno estatal espera la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para completar su propuesta económica, que deberá entregar al Congreso de Yucatán a más tardar el 25 de noviembre.

Explicó que las autoridades ya trabajan con estimaciones preliminares, pero todavía no están en condiciones de presentar cifras definitivas sobre los recursos disponibles para el próximo año.

El funcionario señaló que se prevén condiciones favorables para mantener programas sociales y financiar proyectos estatales, aunque aclaró que las cantidades dependerán de la distribución federal y de las proyecciones de ingresos propios.

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“Creemos que vienen cosas muy buenas y muy importantes para proyectos y para seguir apoyando los programas sociales”, expresó.

Financiamiento incluido

Uno de los componentes que podría influir en el paquete fiscal es el financiamiento de hasta mil 562 millones de pesos autorizado por el Congreso del Estado para el Plan Bienestar Metropolitano, destinado a obras en Mérida y su zona metropolitana.

La autorización permite contratar recursos durante los ejercicios fiscales del 2026 y el 2027, por lo que su incorporación al presupuesto dependerá del calendario y de las cantidades que efectivamente se ejerzan.

Sánchez Álvarez explicó que el presupuesto vigente, superior a 66 mil millones de pesos, comprende recursos para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para organismos autónomos y otras instituciones públicas.

Entre las entidades consideradas se encuentran la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Proceso electoral

Otro aspecto que influirá en la distribución de recursos será la organización de las elecciones del 2027, para las cuales el Iepac ha solicitado una asignación especial.

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El titular de la SAF indicó que la dependencia revisa las propuestas presupuestales de los organismos autónomos para determinar las cantidades que podrán incluirse en el proyecto estatal.

Añadió que el Gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso electoral, pero deberá equilibrar esa obligación con las necesidades financieras de las demás instituciones.

El funcionario no precisó cuánto solicitó el Iepac ni el incremento que podría registrarse respecto de su presupuesto actual.

Con estos elementos pendientes, el Ejecutivo estatal tendrá que concluir la elaboración de su paquete fiscal después de conocer las asignaciones federales y presentarlo ante la LXIV Legislatura local, que será responsable de analizar y aprobar el presupuesto para el 2027.