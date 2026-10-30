Día de Muertos en Texas: artista de Yucatán tarda más de 4 meses en elaborar cada catrina

El artista mexicano Miguel Martín Camargo, originario de Mérida, Yucatán, tarda más de cuatro meses en elaborar cada una de sus catrinas, piezas que forman parte de la promoción de las tradiciones mexicanas en Fort Worth, Texas, Estados Unidos.

Su trabajo fue presentado este viernes 30 de octubre de 2026 durante un enlace realizado desde el Jardín Botánico de Fort Worth a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Durante la transmisión, integrantes de la comunidad mexicana dieron a conocer las actividades que realizarán con motivo del Día de Muertos, entre ellas una procesión, altares comunitarios y presentaciones musicales.

¿Quién es Miguel Martín Camargo, el artista mexicano que elabora catrinas en Texas?

Miguel Martín Camargo es un artista originario de Mérida, Yucatán, y propietario de la tienda Colección Mexicana, ubicada en el centro de Fort Worth, donde promueve artículos y expresiones artísticas de México.

Durante el enlace, el creador explicó que sus catrinas requieren más de cuatro meses de trabajo por pieza, debido a que tanto la elaboración como la pintura y los detalles se realizan completamente a mano.

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"Cada una de estas piezas me demoro más de cuatro meses. Está todo hecho a mano y pintado a mano por mí", explicó.

El artista destacó que, mediante su trabajo y el de otros mexicanos establecidos en Estados Unidos, busca dar a conocer la riqueza cultural del país.

Su participación fue reconocida por los organizadores del evento, quienes destacaron el talento de los mexicanos que mantienen vivas sus tradiciones fuera del territorio nacional.

¿Cómo celebrarán el Día de Muertos en Fort Worth, Texas?

Durante la transmisión, Nancy Leal y Estela Martínez, integrante del comité organizador del Día de Muertos, explicaron que el Jardín Botánico de Fort Worth recibirá a familias mexicanas y estadounidenses para celebrar esta tradición.

Las actividades comenzarán el domingo 1 de noviembre e incluirán un altar comunitario en el que los asistentes podrán colocar fotografías de sus familiares fallecidos.

También se realizará una procesión en silencio, con la participación de catrinas y catrines, que concluirá en un espacio central donde habrá música de mariachi y una bendición para los presentes.

Los organizadores aclararon que la procesión no es un desfile ni un concurso, sino una actividad dedicada a recordar a los seres queridos que han fallecido.

Comunidad mexicana mantiene viva la tradición del Día de Muertos en Estados Unidos

Estela Martínez explicó que la celebración cuenta con el respaldo de organizaciones, empresarios y artistas mexicanos que colaboran para ofrecer actividades culturales a las familias de Fort Worth y la región de Dallas.

Señaló que la procesión tiene tres años de realizarse, aunque las actividades del Día de Muertos en el Jardín Botánico comenzaron antes, a partir de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

Durante el enlace también participaron representantes de la danza folclórica y una niña de nueve años que interpreta música mexicana.

Los organizadores destacaron que estas actividades permiten a las familias conservar sus costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Al finalizar la transmisión, Claudia Sheinbaum felicitó a los mexicanos que participan en la organización de la celebración y envió un saludo a la comunidad residente en Estados Unidos.

IO