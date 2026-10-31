Yucatán refuerza seguridad en panteones y carreteras por Janal Pixan 2026; preparan operativo para Xmatkuil

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ordenó reforzar la vigilancia en panteones, carreteras, colonias y comisarías durante las celebraciones de Janal Pixan 2026, ante el aumento de visitantes a los cementerios y los desplazamientos hacia distintas comunidades del estado.

La instrucción se dio durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en la que participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y representantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el operativo contempla una mayor presencia policial, medidas para mejorar la circulación vehicular y atención a emergencias durante las festividades del Día de Muertos.

¿Dónde habrá mayor vigilancia por Janal Pixan en Yucatán?

Las autoridades estatales informaron que se incrementará la presencia de policías en los panteones, donde se espera la llegada de miles de familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.

También se reforzará la vigilancia en carreteras debido al aumento de viajes hacia municipios y comunidades del interior de Yucatán.

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Asimismo, se realizarán patrullajes preventivos en colonias y comisarías, mientras que los servicios de emergencia mantendrán la atención de reportes a través del número 911.

Díaz Mena solicitó fortalecer la coordinación entre corporaciones estatales, municipales y federales, así como el intercambio de información para responder ante posibles incidentes.

¿Qué medidas de seguridad habrá para la Feria Xmatkuil 2026?

El gobernador también instruyó preparar el operativo de vigilancia y vialidad para la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, que se realizará del 6 al 29 de noviembre.

Las autoridades prevén un incremento del tránsito vehicular en el Periférico sur de Mérida y en los accesos al recinto ferial, por lo que deberán establecer medidas para facilitar la circulación.

Durante la reunión, Díaz Mena pidió reforzar la capacitación de las policías municipales y mantener la colaboración con las Fuerzas Armadas.

En la mesa de seguridad participaron el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda; el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, y representantes del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

El Gobierno de Yucatán reiteró que los operativos de vigilancia se mantendrán durante las celebraciones de Janal Pixan, con el objetivo de prevenir incidentes y atender las emergencias que pudieran presentarse.

IO