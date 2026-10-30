Inicia la entrega de tarjetas del programa Juventudes Renacimiento para nuevos beneficiarios en Yucatán

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó este viernes 30 de octubre la entrega de tarjetas del programa Juventudes Renacimiento, dirigido a jóvenes seleccionados para recibir el apoyo económico que otorga el Gobierno del Estado.

La entrega se realizó a las 9:00 de la mañana en el Salón Chichén Itzá 3 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida, donde los beneficiarios acudieron para recibir el medio mediante el cual podrán acceder al recurso del programa.

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La Secretaría de Bienestar de Yucatán convocó previamente a los jóvenes seleccionados para participar en esta jornada y completar el proceso de recepción de sus tarjetas, para lo cual debían presentar documentación personal y académica.

Entre los requisitos solicitados se encontraban identificación oficial vigente (INE), acta de nacimiento, CURP actualizada, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y constancia de estudios. Los documentos debían presentarse en original y con las copias correspondientes.

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En el caso de los beneficiarios menores de edad, la dependencia estableció que debían acudir acompañados de su tutor, quien también tenía que presentar su identificación oficial y la documentación requerida.

Los jóvenes que todavía tienen dudas sobre su incorporación al programa pueden consultar el padrón oficial de beneficiarios en el portal de la Secretaría de Bienestar de Yucatán, a través de bienestar.yucatan.gob.mx.