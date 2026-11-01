Ayuntamiento de Mérida aclara retiro de árbol de huaya en Santa Lucía por riesgo de caída

El Ayuntamiento de Mérida informó que el retiro de un árbol de huaya del parque de Santa Lucía respondió a motivos de seguridad, luego de que una evaluación técnica identificara un deterioro avanzado que comprometía la estabilidad del ejemplar y representaba un riesgo para quienes visitan este espacio público.

De acuerdo con la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (UMABA), el árbol presentaba afectaciones que podrían estar relacionadas con hongos que provocan la pudrición de la madera, lo que habría debilitado su estructura y aumentado la posibilidad de que alguna de sus ramas o parte del tronco se desprendiera.

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La dependencia también tomó en cuenta los reportes de vecinos sobre la caída de una rama seca durante un episodio de fuertes vientos, incidente en el que una persona estuvo a punto de resultar lesionada. Ante estos antecedentes, se realizó una inspección y se emitió un dictamen especializado para determinar las condiciones del ejemplar.

El Ayuntamiento señaló que la intervención se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos para el manejo del arbolado urbano, con el propósito de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias meridanas, así como de los turistas que acuden al parque, uno de los puntos emblemáticos del Centro Histórico de Mérida.

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Tras las inquietudes expresadas en redes sociales por el retiro del árbol, la autoridad municipal informó que analiza la posibilidad de plantar un nuevo ejemplar en el mismo espacio. La propuesta contempla una especie endémica de la región que se adapte a las condiciones del parque y contribuya a conservar sus áreas verdes.

El retiro ocurre en el contexto de las celebraciones del Janal Pixán y el Hanal Pixán, cuando aumenta la afluencia de visitantes en distintos puntos de la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento sostuvo que la decisión priorizó la prevención de riesgos, mientras se estudia una alternativa para mantener la vegetación en este espacio público.