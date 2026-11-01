Erosión costera deja sin playas un tramo de 800 metros en Playa del Carmen

La erosión costera que afecta a Playa del Carmen ha dejado cerca de 800 metros de litoral sin arena, principalmente en el tramo que comprende de la calle 10 a la 14, donde el oleaje ha avanzado hasta alcanzar las estructuras de los edificios construidos cerca de la playa.

Ciudadanos señalaron que esta situación representa un problema para el destino turístico, pues se han perdido más de 30 metros de ancho de playa y cada vez hay menos espacios para que los visitantes puedan disfrutar del mar.

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El lanchero Juan Solís comentó que en ese sector ya no es posible caminar por la orilla debido a que la marejada arrastró la arena y las olas golpean directamente las construcciones.

Por su parte, Arturo Ismael consideró que la erosión afecta la imagen de Playa del Carmen, ya que los turistas nacionales y extranjeros llegan con la expectativa de disfrutar de la arena y el sol.

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Julio López, empleado de la zona turística, recordó que hace una década había playas amplias y de arena clara, mientras que actualmente también preocupa el color del agua, que describió como café debido a la presencia de sargazo acumulado y en descomposición.

Los ciudadanos consideraron necesario que las autoridades municipales atiendan el problema y busquen alternativas para recuperar el litoral.