Síguenos

Última hora

Yucatán

Reabren la carretera Tizimín-Río Lagartos tras acuerdos con manifestantes

Quintana Roo / Riviera Maya

Erosión costera deja sin playas un tramo de 800 metros en Playa del Carmen

La pérdida de arena afecta el tramo entre las calles 10 y 14, donde el oleaje golpea directamente las estructuras inmobiliarias.

Por Gustavo Escalante

1 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Ciudadanos señalaron que la erosión y la presencia de sargazo afectan la imagen turística de Playa del Carmen
Ciudadanos señalaron que la erosión y la presencia de sargazo afectan la imagen turística de Playa del Carmen / Gusta Escalante

La erosión costera que afecta a Playa del Carmen ha dejado cerca de 800 metros de litoral sin arena, principalmente en el tramo que comprende de la calle 10 a la 14, donde el oleaje ha avanzado hasta alcanzar las estructuras de los edificios construidos cerca de la playa.

Ciudadanos señalaron que esta situación representa un problema para el destino turístico, pues se han perdido más de 30 metros de ancho de playa y cada vez hay menos espacios para que los visitantes puedan disfrutar del mar.

Las rocas han quedado al descubierto en distintos tramos del litoral

Noticia Destacada

Disminuye el sargazo en Playa del Carmen, pero persiste la pérdida de arena

El lanchero Juan Solís comentó que en ese sector ya no es posible caminar por la orilla debido a que la marejada arrastró la arena y las olas golpean directamente las construcciones.

Por su parte, Arturo Ismael consideró que la erosión afecta la imagen de Playa del Carmen, ya que los turistas nacionales y extranjeros llegan con la expectativa de disfrutar de la arena y el sol.

Yucatán figura entre las regiones de México con mayor concentración de investigaciones científicas sobre playas.

Noticia Destacada

Alertan por erosión en playas de Yucatán: algunas han perdido hasta 100 metros en cuatro décadas

Julio López, empleado de la zona turística, recordó que hace una década había playas amplias y de arena clara, mientras que actualmente también preocupa el color del agua, que describió como café debido a la presencia de sargazo acumulado y en descomposición.

Los ciudadanos consideraron necesario que las autoridades municipales atiendan el problema y busquen alternativas para recuperar el litoral.

Te puede interesar