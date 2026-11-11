Marina golpea al crimen organizado en Michoacán con más de 5 mil 355 mdp; reporta 119 detenidos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que las operaciones contra el crimen organizado en Michoacán han generado una afectación económica superior a 5 mil 355 millones de pesos, además de la detención de 119 personas vinculadas con presuntas actividades delictivas.

De acuerdo con la dependencia federal, las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y están enfocadas en combatir el narcotráfico, la extorsión a productores agrícolas y el tráfico de mercancías ilícitas.

¿Qué resultados reportó la Marina contra el crimen organizado en Michoacán?

La Semar detalló que los operativos permitieron asegurar más de 10 toneladas de cocaína, 7.5 toneladas de metanfetamina y 31 toneladas de mariguana.

También fueron inhabilitados seis laboratorios clandestinos y decomisados 206 vehículos, seis embarcaciones, 77 armas, más de 4 mil cartuchos y más de 1.5 millones de cajetillas de cigarrillos apócrifos.

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Entre las acciones destacadas se encuentra la desarticulación de Los Pichilinguillos, grupo señalado por el tráfico internacional de cocaína a través del litoral michoacano.

Asimismo, la dependencia reportó la captura de Rafael "N", alias "El R2", identificado como presunto líder de Los R y señalado como posible coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

¿Dónde mantiene la Marina operativos de seguridad en Michoacán?

La institución informó que mantiene desplegados mil 300 elementos y 61 vehículos en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, con apoyo de embarcaciones, helicópteros y drones.

Estas operaciones también buscan proteger las rutas de transporte de productos agrícolas y mineros hacia el puerto de Lázaro Cárdenas.

#MarinaInforma En coordinación con autoridades federales y estatales, #PersonalNaval participó en la recuperación de más de 500 hectáreas del Lago de Pátzcuaro, el restablecimiento de canales de navegación y jornadas de atención médica en comunidades de difícil acceso. Asimismo, desplegó 1,300 elementos y 61 vehículos en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila, con apoyo de buques, helicópteros y sistemas aéreos no tripulados. Estas acciones permitieron afectar económicamente a la delincuencia organizada en aproximadamente 5 mil millones de pesos, la detención de 119 personas y el aseguramiento de: ⚓️ Más de 10 toneladas de cocaína ⚓️ 7.5 toneladas de metanfetamina. ⚓️ 31 toneladas de marihuana. ⚓️ 206 vehículos y seis embarcaciones. ⚓️ 77 armas y más de 4 mil cartuchos. ⚓️ Más de 1.5 millones de cajetillas de cigarrillos apócrifos. Conoce más detalles en el comunicado de prensa: https://t.co/8hpdpLfpyU #ParaServirAMéxico — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 11, 2026

Como parte de la atención a las causas, la Marina reportó trabajos de limpieza y recuperación de 500 hectáreas del Lago de Pátzcuaro, así como jornadas médicas en comunidades de difícil acceso.

La dependencia aseguró que continuará la coordinación con autoridades federales y estatales para combatir las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en la entidad.

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