Yucatán se coloca entre los estados con mayor crecimiento industrial del país

Yucatán se colocó entre los tres estados con mayor crecimiento industrial del país durante julio del 2026, al registrar un incremento anual de 11.8%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado estuvo acompañado por avances en la construcción, la minería y el sector energético, mientras las manufacturas mostraron un crecimiento más moderado.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief), publicado ayer, ubicó a Yucatán sólo debajo de Hidalgo, que reportó un aumento de 15.5%, y Chiapas, con 12.2%. Con ello, la entidad encabezó el crecimiento industrial de la Península y superó ampliamente los registros de Quintana Roo y Campeche.

La diferencia fue considerable. Mientras Yucatán alcanzó un crecimiento anual de dos dígitos, Quintana Roo avanzó 3.7% y Campeche permaneció sin variación respecto de julio del 2025, según las cifras desestacionalizadas del organismo.

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La industria yucateca también mostró resultados positivos, con un incremento de 2.9% frente a junio. Sin embargo, Quintana Roo registró una recuperación más acelerada en ese periodo, con avance de 4.1%, y Campeche apenas creció 0.3%.

Sectores relevantes

El comportamiento de la industria yucateca estuvo marcado por el crecimiento de la construcción, actividad que aumentó 19.1% anual, de acuerdo con cifras originales del Inegi. Este resultado colocó a Yucatán entre las entidades con mayores alzas del sector en el país.

La minería creció 25.7%, uno de los más elevados a escala nacional, mientras las actividades relacionadas con generación y distribución de electricidad, y suministro de agua y gas, avanzaron 8.1%. En contraste, las industrias manufactureras aumentaron solamente 2.6%.

Esta diferencia revela un crecimiento desigual entre las ramas industriales. Aunque todas las actividades consideradas por el indicador presentaron resultados positivos en Yucatán, las tasas de expansión fueron significativamente distintas.

El comportamiento de la construcción también destacó frente al resultado nacional, donde el sector creció 7.5% anual. En Yucatán, el incremento fue más del doble, mientras la actividad manufacturera superó ligeramente el promedio del país, que se ubicó en 1.5%.

Contrastes en la Península

En Quintana Roo, la actividad industrial creció 3.7% anual, apoyada por un incremento de 13.4% en las actividades de generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas.

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La construcción avanzó 3.1% y las manufacturas apenas 0.3%, mientras la minería registró una contracción de 12.3%, lo que evidenció diferencias entre las actividades industriales del Estado.

Campeche presentó un panorama más complicado. Aunque la construcción aumentó 17.1%, las industrias manufactureras retrocedieron 7.3%, la minería disminuyó 1.8% y el sector energético registró una caída de 1.3%. Como resultado, la actividad industrial campechana permaneció estancada en términos anuales con cifras desestacionalizadas, pese al crecimiento observado en la construcción.

El informe también permitió identificar diferencias en el ritmo de recuperación de los tres estados. Mientras Yucatán destacó por su crecimiento frente al año anterior, Quintana Roo presentó el mayor avance mensual de la Península y Campeche mantuvo un desempeño prácticamente sin cambios.

El indicador del Inegi mide la evolución de las actividades industriales, que incluyen minería, construcción, manufacturas y servicios relacionados con electricidad, agua y gas. Los resultados de julio son preliminares y no representan el comportamiento de toda la economía estatal, pues excluyen actividades como el comercio, el turismo y otros servicios.