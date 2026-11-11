UNAM alerta por un “Súper Niño” en 2027: México podría enfrentar calor extremo e incendios forestales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que el fenómeno climático de El Niño podría alcanzar una intensidad histórica en 2027, lo que elevaría el riesgo de temperaturas extremas, sequías e incendios forestales en distintas regiones de México.

Guillermo N. Murray Tortarolo, investigador de la UNAM, explicó en un artículo publicado en la revista ¿Cómo ves? que este fenómeno, también denominado “Súper Niño” o “Niño Godzilla”, podría provocar importantes alteraciones climáticas durante el próximo año.

¿Qué efectos tendrá el fenómeno de El Niño en México durante 2027?

De acuerdo con el especialista, El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical registran temperaturas superiores a las habituales, lo que modifica las corrientes oceánicas y la distribución de lluvias y temperaturas en distintas partes del planeta.

El investigador advirtió que México podría registrar temperaturas excepcionalmente altas durante la primavera y el verano de 2027, particularmente en regiones con escasas precipitaciones y suelos secos.

Entre los principales riesgos se encuentran las olas de calor, la pérdida de cosechas, la disminución de recursos hídricos y los incendios forestales.

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Murray recordó que durante 1998, cuando se presentó uno de los episodios más intensos de El Niño, México registró más de 14 mil incendios forestales que afectaron aproximadamente 850 mil hectáreas.

Sin embargo, aclaró que todavía no es posible determinar si 2027 será el año más caluroso de la historia, pues los pronósticos climáticos están sujetos a cambios.

¿Cómo prepararse ante la llegada del “Súper Niño” en 2027?

El especialista de la UNAM recomendó adoptar medidas preventivas ante posibles episodios de calor extremo, lluvias intensas e inundaciones.

Entre las acciones mencionó preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, documentos importantes, linterna y botiquín.

También aconsejó revisar techos, canaletas y coladeras, identificar zonas susceptibles a inundaciones y mejorar la ventilación de las viviendas durante los periodos de altas temperaturas.

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Asimismo, pidió prestar especial atención a adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad y trabajadores expuestos al sol.

En el caso de las mascotas, recomendó garantizarles agua suficiente y espacios frescos para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

La UNAM destacó la importancia de mantener el seguimiento de los pronósticos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil, debido a que los efectos de El Niño pueden variar según la región y la intensidad del fenómeno.

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