Instalan módulos en Mérida y Tekax para incorporarse al IMSS Bienestar: Estos son los horarios y requisitos

Las personas que viven en Mérida o Tekax y no cuentan con seguridad social pueden iniciar su registro al IMSS Bienestar en los módulos habilitados en ambos municipios.

El trámite permite incorporarse a los Servicios Públicos de Salud y acceder a atención médica y hospitalaria gratuita.

El IMSS Bienestar en Yucatán informó que el registro está disponible para personas adultas y menores de edad, con requisitos específicos para cada caso.

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La incorporación busca garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud para quienes no cuentan con seguridad social.

¿Dónde registrarse al IMSS Bienestar en Mérida y Tekax?

En Mérida, el módulo de afiliación está habilitado en el Hospital “Dr. Agustín O' Horán”, de lunes a viernes, en horario de 7 a 14 horas.

En Tekax, el registro se realiza en el Hospital General de Tekax, los miércoles y jueves, de 9 a 13 horas.

Requisitos para registrarse al IMSS Bienestar

Las personas mayores de edad que quieran realizar su registro deben acudir personalmente y presentar los siguientes documentos:

CURP.

Identificación oficial (INE).

Comprobante de domicilio.

Para registrar a menores de edad, es necesaria la presencia de la persona responsable, además de presentar:

CURP del menor.

INE del responsable.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio.

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¿Qué servicios ofrece IMSS Bienestar?

El registro permite incorporarse a los Servicios Públicos de Salud, que ofrecen atención médica y hospitalaria gratuita a personas sin seguridad social.

Entre los servicios disponibles se encuentran consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio e intervenciones quirúrgicas.

El IMSS Bienestar recordó que el registro no condiciona el acceso a los servicios de salud, por lo que las personas pueden recibir atención médica aun cuando no hayan completado su incorporación.

Si vives en Mérida o Tekax y no cuentas con seguridad social, puedes acudir al módulo correspondiente para iniciar tu registro y acceder a los servicios gratuitos de salud.